生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

38歲喪夫獨養4孩熬出頭！升格全職阿嬤心裡卻空虛...63歲再回職場

▲林彩雲在銀行環境整理清潔，以行動寫下人生第二篇章。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲林彩雲在銀行環境整理清潔，以行動寫下人生第二篇章。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

今年63歲的林彩雲在38歲那年一場車禍奪走丈夫，她獨自撐起四個孩子的人生，清晨在市場做生意，白天投入環境清潔工作，從基層一路做到領班從未喊苦，只因心中始終記著「孩子一定要好好長大」。直到任職公司案子中斷，2023年起成為全職阿嬤，生活圍繞孫子與家務，日子安穩卻也悄悄失去舞台。

孩子們上學後，屋裡忽然靜了下來，少了笑鬧聲，她心裡反而多了空缺。她反覆問自己，還能不能再為自己做些什麼。這個念頭在平靜日子裡慢慢發芽，去年她鼓起勇氣走進虎尾就業中心求助，原本只是試試看，卻遇上就業服務員黃子庭細心媒合，依照她的能力與需求推薦職缺，並協助運用「五五就業促進獎勵」措施推介就業。

去年4月，她重新踏入職場，成為虎尾鎮一間銀行的兼職清潔員。她說，出門上班那一刻，好像找回久違的自己，「不只是薪水，是心裡那盞燈又亮了。」事實上，她能順利重返職場並非偶然，而是政策與服務銜接的成果。

勞動部推動「五五就業促進獎勵」，鼓勵55歲以上或45歲以上依法退休者再投入職場，只要離開職場滿3個月，經公立就服機構推介並工作滿90日，即可申請最高3萬元獎勵金（部分工時1.5萬元），最多可領2次；若雇主提供友善措施，還可申請每人每月3000元職場支持補助。政策設計不只提供經濟支持，也傳遞對中高齡勞動價值的肯定。

勞動力發展署雲嘉南分署轄下虎尾就業中心主任廖家偉表示，計畫推動以來已協助許多中高齡者穩定就業，截至2025年底，雲林縣已有173人次申領補助、金額達486萬元，不僅提升再就業意願，也讓長年累積的工作經驗重新成為社會資產。他強調，高齡化社會不代表負擔，而是人力價值重新被看見的契機，而林彩雲的故事正說明，年齡從來不是終點，只要願意跨出一步，人生隨時都能再度發光。

▲林彩雲在銀行環境整理清潔，以行動寫下人生第二篇章。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎尾就業中心就服員到林彩雲工作場所關心就業狀況。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


春節財運轉旺「5大前兆」
LINE「免費過年貼圖」來了　除夕到初五都好用
一票人「突被巨城封鎖」傻了：未曾互動過
台灣北端出現「旋轉雲系」　鄭明典：東北季風地形雨會延後

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

