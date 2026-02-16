遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

記者游芳男、劉人豪／宜蘭報導

一名女高中生在礁溪的超商與母親有爭執而情緒不穩，持店內所販售美工刀傷害超商內一名尤姓女民眾，造成頸部有割傷送醫，女高中生遭逮後警依殺人未遂、傷害罪移送宜蘭地檢署偵辦。宜蘭代理縣長林茂盛得知後前往醫院關心慰問尤女，並請院方全力協助醫療照護，同時偕同衛生局及社會處人員到場關懷家屬。

▲宜蘭縣礁溪發生傷人事件，傷者狀況穩定。（圖／宜縣府提供，下同）

宜蘭縣政府指出，今上午礁溪發生一起傷人事件，縣府第一時間啟動應變機制，通知警方到場處理，並將傷者送往陽明交通大學附設醫院救治。林茂盛隨即前往醫院關心慰問，並請院方全力協助醫療照護，同時偕同衛生局及社會處人員到場關懷家屬。

林茂盛表示，傷者受傷部位已完成初步處理，後續將安排斷層掃描進一步確認，目前整體身體狀況良好。縣府也向家屬表達關心，祝福傷者早日康復。針對嫌犯部分，已於現場遭警方逮捕，現正於分局製作筆錄，警方將釐清其行為與動機後依法處理。縣府已責成警察局全力釐清案情，並加強巡邏勤務，同時由衛生局與社會處持續提供後續關懷與協助，避免類似事件再度發生。

陽明交通大學附設醫院院長黃志賢說明，劉小姐目前生命徵象穩定、意識清楚，可正常對談。主要傷勢為頸部前方一處淺層4公分刀傷及右手掌虎口1公分刀傷，院方已完成傷口處理並縫合。為確認深層組織是否受損，正安排電腦斷層檢查，若檢查結果無其他異常，評估可先行返家休養。縣府表示，將持續掌握案情發展與傷者復原情形，全力提供必要協助。