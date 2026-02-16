　
社會 社會焦點 保障人權

屏東驚現垃圾車大回堵！焚化爐專用道翻車...至少延誤2小時

▲垃圾車翻覆崁頂鄉垃圾車專用道。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲垃圾車翻覆崁頂鄉垃圾車專用道。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

除夕上午垃圾量暴增，卻傳出清潔車翻覆意外。屏東縣萬丹鄉公所一輛垃圾車今（16）日上午駛入崁頂焚化爐高架橋專用道時，不慎擦撞護欄翻覆，車上垃圾瞬間傾倒滿地，造成進場車流嚴重回堵。轄區警方迅速到場協助疏導與排除，約2小時恢復通行，所幸駕駛及乘客僅輕傷送醫，無生命危險。

▲垃圾車翻覆崁頂鄉垃圾車專用道。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲垃圾車翻覆崁頂鄉垃圾車專用道。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣萬丹鄉公所一輛垃圾車於2月16日上午，前往崁頂鄉焚化爐傾倒垃圾時，在焚化爐高架橋專用道發生翻覆事故。
轄區東港警分局於當日上午11時9分接獲通報，指崁頂焚化爐高架橋上發生交通事故，立即派員前往處理。警方到場了解，係46歲辜姓女子駕駛萬丹鄉公所垃圾車行經專用道時，不慎擦撞右側護欄，導致車輛失控翻覆，車斗內垃圾瞬間傾倒橋面，現場一度凌亂不堪。

▲垃圾車翻覆崁頂鄉垃圾車專用道。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲垃圾車翻覆崁頂鄉垃圾車專用道。（圖／記者陳崑福翻攝）

由於適逢除夕，各鄉鎮垃圾車紛紛排隊進場焚燒，事故發生後導致後方車輛大排長龍，回堵情形明顯。警方除立即進行交通疏導外，並協助相關單位進行清理與拖吊作業，以避免二次事故發生。

事故造成辜女及車上乘客身體擦挫傷，經送醫治療後無大礙。警方表示，經酒測辜女酒測值為零，無酒駕情形。全案於約2小時後順利排除，交通恢復正常通行。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

屏東垃圾車翻覆交通事故除夕

