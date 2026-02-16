國中割頸案輕判！死者父批少事法是惡法　網湧藍綠白黨團臉書盼修法

▲新北割頸案，乾哥、乾妹獲輕判定讞，死者楊姓少年父親痛批「法官是加害者幫兇」。（圖／攝影中心）

記者蘇靖宸／台北報導

新北市國中割頸命案最高法院駁回上訴，全案定讞，郭姓少年（乾哥）與林姓少女（乾妹）各被判12年及11年徒刑，且依《少事法》，郭男服刑三分之一即可申請假釋，也就是最快4年就可能出獄。讓楊姓死者父親痛批，「少事法是惡法」、「法官是加害者幫兇」，民團「孩想陪你長大聯盟」擬3月與「楊爸爸」到立法院外要求修法。對此，今（16日）有大批網友湧進藍綠白立法院黨團的臉書，表態「支持修改少事法」。

面對上述新北市國中割頸命案判決結果，楊爸爸13日在新北市議員石一佑陪同下召開記者會，發出長達3700多字的18點聲明，痛訴「少事法是惡法」、「法官是加害者幫兇」，並指2名加害者犯後態度惡劣，一點賠償誠意都沒有。「孩想陪你長大聯盟」在臉書發文表示，他們年後會跟死者父親一起去立法院要求修法，目前暫定事3月14日在立法院外；該民團也喊話，「2024年3月16日，我們辦理了一場追思音樂會，當天承勳的爸爸、媽媽都有到現場，然後，到場的立委們是不是忘了自己的承諾？」

接著，國民黨、民進黨與民眾黨的立法院黨團臉書湧入大批網友留言表示，「支持修少年法」、「停止口水戰，支持修少年法，幹點正正事！」、「支持修少年法 少年法不該保護最大惡疾的少年」、「支持修改少年法！我們的孩子需要一個安全健康長大的環境！」、「支持修法，逝去的生命更值得人權！」。