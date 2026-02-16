2026 LINE「免費過年貼圖」來了　除夕到初五都好用！

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）
記者鄺郁庭／綜合報導
農曆新年到來，LINE上有不少免費的拜年貼圖，除了各種過年元素，還搭配「恭喜發財、新年快樂、財運旺旺來」等實用祝賀語，從除夕夜提前拜年，大年初一到初五在群組中發送祝福，都能在過年期間輕鬆問候親朋好友，建議提前收藏備用，快把握時間下載。
LINE旅遊 × 流浪狗勾｜下載請點
下載期限：2026年2月19日
下載條件：將LINE旅遊的官方帳號加入好友，即可免費下載貼圖
使用效期：90天
LINE購物品牌名店 × 貓那個｜下載請點
下載期限：2026年2月21日
下載條件：將LINE購物品牌名店的官方帳號加入好友，即可免費下載貼圖
使用效期：90天
胸毛公寓的猴子朋友 (限定款：招財加持版)｜下載請點
下載期限：2026年2月22日
下載條件：將LINE BANK的官方帳號加入好友，即可免費下載貼圖
使用效期：180天
新光三越馬年行大運｜下載請點
下載期限：2026年2月22日
下載條件：將新光三越的官方帳號加入好友，即可免費下載貼圖
使用效期：180天
福利熊家族_熊好用(日常篇)｜下載請點
下載期限：2026年2月22日
下載條件：將全聯福利中心的官方帳號加入好友，即可免費下載貼圖
使用效期：180天
TORY BURCH 馬年新春限定貼圖｜下載請點
下載期限：2026年2月24日
下載條件：將 TORY BURCH 官方帳號加入好友，即可免費下載貼圖（限量）
使用效期：90天
LINE TV｜肥兔寶｜下載請點
下載期限：2026年2月25日
下載條件：達成指定條件即可免費下載
使用效期：90天
安富利小洲的科技日常｜下載請點
下載期限：2026年2月26日
下載條件：將Avnet安富利的官方帳號加入好友，即可免費下載貼圖
使用效期：180天
LINE購物夯話題 × 蘇蘇柴 暖暖過冬｜下載請點
下載期限：2026年3月4日
下載條件：將 LINE 購物 夯話題的官方帳號加入好友，即可免費下載貼圖
使用效期：90天
LINE購物 × 51的emo外星人｜下載請點
下載期限：2026年3月5日
下載條件：完成 LINE 購物App指定任務（搖一搖），並將 LINE 購物直播的官方帳號加入好友，即可免費下載貼圖
使用效期：90天
2026 OPEN!新年快樂動次動!｜下載請點
下載期限：2026年3月5日
下載條件：點連結即可免費下載貼圖
使用效期：180天
Hokii × 辛卡米克 最強新春招財貼圖！｜下載請點
下載期限：2026年3月5日
下載條件：將臺灣企銀的官方帳號加入好友，即可免費下載貼圖
使用效期：180天
momo co賀新年 馬上發財！｜下載請點
下載期限：2026年3月5日
下載條件：將momo購物網的官方帳號加入好友，即可免費下載貼圖
使用效期：180天
矽品42週年 小矽小品限定貼圖｜下載請點
下載期限：2026年3月5日
下載條件：將矽品精密的官方帳號加入好友，即可免費下載貼圖
使用效期：180天
黑狗兄來囉!讓你旺旺!旺旺!｜下載請點
下載期限：2026年3月5日
下載條件：將黑狗兄娛樂城 – 限18的官方帳號加入好友，即可免費下載貼圖
使用效期：180天
全家都馬可以 ft.罐頭豬LuLu｜下載請點
下載期限：2026年3月5日
下載條件：將 FamilyMart 的官方帳號加入好友，即可免費下載貼圖
使用效期：90天
LINE購物直播 × 到處都是貓｜下載請點
下載期限：2026年3月8日
下載條件：將 LINE 購物直播的官方帳號加入好友，即可免費下載貼圖
使用效期：90天
PRADA 新年限定大貼圖｜下載請點
下載期限：2026年3月12日
下載條件：將 PRADA 的官方帳號加入好友，即可免費擁有此貼圖
使用效期：90天
ANDEN HUD－馬到招財，好友齊聚迎新春！｜下載請點
下載期限：2026年3月12日
下載條件：將AndenHud的官方帳號加入好友，即可免費擁有此貼圖
使用效期：90天
明星3缺1 勇妹應援：賀歲日常 × 熱血棒球｜下載請點
下載期限：2026年3月12日
下載條件：將明星三缺一的官方帳號加入好友，即可免費下載貼圖
使用效期：180天
馬上有錢！新年興富發｜下載請點
下載期限：2026年3月12日
下載條件：將興富發的官方帳號加入好友，即可免費下載貼圖
使用效期：180天
聯邦小白-好運馬上來｜下載請點
下載期限：2026年3月12日
下載條件：將聯邦銀行的官方帳號加入好友，即可免費下載貼圖
使用效期：180天
LINE禮物 × 齁哩｜下載請點
下載期限：2026年3月12日
下載條件：將 LINE 禮物的官方帳號加入好友，即可免費下載貼圖
使用效期：90天
神馬都順！小粉獅給你滿滿好運｜下載請點
下載期限：2026年3月12日
下載條件：將第一銀行的官方帳號加入好友，即可免費下載貼圖
使用效期：90天
包你發×王識賢安心亞 馬年好運鬥陣發｜下載請點
下載期限：2026年3月12日
下載條件：將包你發的官方帳號加入好友，即可免費下載貼圖
使用效期：90天
台北捷運 捷米｜下載請點
下載期限：2026年3月16日
下載條件：加入好友並與台北捷運 GO 會員綁定成功，即可免費下載貼圖
使用效期：90天
富邦 × 卡卡の萌萌柯基 迎新年狗來富！｜下載請點
下載期限：2026年3月23日
下載條件：加入 富邦 FUBON 官方帳號好友，並完成個人化服務綁定，即可免費下載貼圖
使用效期：180天
SUNTORY得利獅-獅來運轉馬上好運篇｜下載請點
下載期限：2026年4月27日
下載條件：將SUNTORY三得利健康的官方帳號加入好友，即可免費下載貼圖
使用效期：180天
北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年｜下載請點
下載期限：2026年5月11日
下載條件：到台北富邦銀行的官方帳號綁定個人化服務，即可免費下載貼圖
使用效期：180天
