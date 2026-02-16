淫魔檔案全公開「300大咖」名單曝光　驚見歐巴馬、賀錦麗

▲美國司法部公開已故性犯罪富豪艾普斯坦調查檔案 。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）14日致函國會稱，司法部已依據《艾普斯坦文件透明法》公開握有的已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關文件，同時公布一份檔案內所涵蓋的300人政商名人權貴的名單。

逾300大咖入列 名單涵蓋政商娛樂界

福斯新聞、紐約郵報報導，這份名冊列出300多名知名人士的名字，涵蓋政界、商界、娛樂界重量級人物，包含現任總統川普、前總統歐巴馬夫婦、前總統柯林頓夫婦、前副總統賀錦麗（Kamala Harris）等人，還有微軟創辦人比爾蓋茲、哈利王子、Meta執行長兼共同創辦人祖克柏、特斯拉執行長馬斯克、教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）、美國流行音樂天后碧昂絲（Beyonce）、前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等人。

▲艾普斯坦留下的照片中，總統川普（Donald Trump）多次入鏡。（圖／路透）

▲艾普斯坦留下的照片中也出現微軟創辦人比爾蓋茲與英國前王室成員安德魯王子。（圖／路透）

▲柯林頓也出現在艾普斯坦檔案照片中。（圖／路透）

司法部：列入名單 不代表有罪

報導指出，被列入這份名單並不代表當事人涉及違法行為，或曾與艾普斯坦直接接觸。

部分人士曾與艾普斯坦或其同夥麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）有密集的直接電子郵件往來，但也有人僅是在相關新聞報導或無關文件片段中被提及。

根據司法部，相關600萬頁文件由律師團審視之後，公開超過350萬頁的內容資料，有極少數文件因涉及法律訴訟，需經法院批准後方可公開。不過部分資料因涉及審議程序特權、工作成果特權及律師客戶特權仍予保留。

司法部長邦迪與副部長布蘭希（Todd Blanche）在信中強調，「沒有任何紀錄是基於尷尬、名譽損害或政治敏感性而被隱藏或編修。名單中的任何遺漏均非故意，正如先前給國會的信函中所述，這是由於司法部履行法案時，必須處理龐大的文件量，且作業速度極快所致」。