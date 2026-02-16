阿里巴巴新一代千問AI模型現蹤　傳除夕夜將開源！

▲阿里巴巴AI「通義千問」。（圖／翻攝阿里巴巴）

記者陳冠宇／綜合報導

多家陸媒今（16）日報導，阿里巴巴在今晚除夕夜，將開源新一代千問大模型Qwen3.5，該模型實現了模型架構的創新。去年，阿里巴巴在除夕深夜拋出Qwen2.5-Max。

綜合陸媒稍早報導，2月9日，在全球最大人工智慧（AI）開源小區HuggingFace的開源項目頁面中，最新出現Qwen3.5併入Transformers的新Pull Request（提交代碼合併申請）。業內猜測阿里巴巴千問新一代基座模型Qwen3.5發布在即。

相關訊息透露，千問3.5採用全新的混合注意力機制，並且極有可能是原生可實現視覺理解的VLM類模型，有開發者進一步挖掘出，Qwen3.5或將開源至少2B的密集模型和35B-A3B的MoE模型。

先前，外國科技新聞網站《The Information》曾爆料稱，Qwen3.5將在春節期間開源。而在2月早些時候，智譜首席科學家唐傑也在微博上透露，近期將有包括DeepSeekv4、Qwen3.5、GLM-5在內的眾多新模型登場。

去（2025）年4月29日，阿里巴巴發布了新一代Qwen3模型，號稱是「全球最強開源模型」。這是大陸首個「混合推理模型」，將「快思考」與「慢思考」整合進同一個模型，大大節省算力消耗。