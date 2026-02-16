　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

捷安特創辦人劉金標辭世　洪孟楷追憶：自行車環島最大推手之一

▲捷安特創辦人劉金標。（圖／記者林敬旻攝）

▲捷安特創辦人劉金標。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

捷安特創辦人劉金標今（16日）凌晨辭世，享耆壽93歲。對此，國民黨立委洪孟楷透過臉書表示，他除夕看到劉金標辭世的消息，心中萬分不捨，願「標哥」一路好走，家屬節哀保重，相信劉正騎著單車，在更遼闊的天地自在遨遊，這是劉一生熱愛的自行車文化。

洪孟楷說，他有幸於12年前在時任行政院長江宜樺辦公室服務，當時台灣已掀起自行車環島風潮，而把這股風氣推向高峰、讓產業與文化更加完整的人，標哥絕對是最大推手之一，因為規劃自行車相關行程，與巨大公司（GIANT）多次開會；也曾陪同江院長前往拜訪，標哥親自接待，從製造實力、技術優勢到全球專利，如數家珍，娓娓道來，對台灣自行車產業的底氣與遠見，令人印象深刻。

洪孟楷表示，他始終記得劉金標堅定地說，「台灣的自行車產業不會輸給任何國家。」那份自信、雄心萬丈；劉談市場、談品質、談品牌，更談生活態度——讓更多人透過騎車看見台灣、感受運動的力量與樂活的價值，炯炯有神的眼神、鏗鏘有力的語氣、長年騎車的體態，歲月在劉身上彷彿停格。

洪孟楷說，「今天，願標哥離苦得樂，一路好走；也期盼這份堅持、創新與拚搏的精神，繼續在台灣土地上流傳發揚。」

02/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

劉金標打造「捷安特」騎向全世界　YouBike推手改變台灣騎乘文化

劉金標打造「捷安特」騎向全世界　YouBike推手改變台灣騎乘文化

台灣自行車產業旗艦企業巨大集團（Giant Group） 創辦人劉金於今（16）日凌晨安詳辭世，位被不少人稱為「自行車教父」的企業家，是YouBike推手，留給台灣的不只是一家全球知名品牌，是一整個世代對「騎乘文化」的集體記憶。

快訊／巨大集團創辦人劉金標今凌晨辭世　享壽93歲

快訊／巨大集團創辦人劉金標今凌晨辭世　享壽93歲

陳嘉瑩毒駕奪命一審判死　洪孟楷籲二、三審「守住正義底線」

陳嘉瑩毒駕奪命一審判死　洪孟楷籲二、三審「守住正義底線」

ET民調／99.5%民眾接觸過詐騙訊息　94.1%支持洪孟楷推動鞭刑

ET民調／99.5%民眾接觸過詐騙訊息　94.1%支持洪孟楷推動鞭刑

洪孟楷倡議鞭刑打詐，你支持嗎？

洪孟楷倡議鞭刑打詐，你支持嗎？

巨大集團捷安特劉金標洪孟楷

