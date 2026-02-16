　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遊學太子爺春節駐駕奇觀！川、習「跨海獻花」 專家曝幕後真相

▲▼ 。（圖／廖大乙提供）

▲供桌上出現以美國總統川普與中國國家主席習近平名義敬獻的鮮花 。（圖／廖大乙提供）

記者游瓊華／台中報導

南投竹山克明宮今年春節出現有趣景象！知名「遊學太子爺」受邀駐駕該宮過年，與關聖帝君等神明共同庇佑信眾，但現場最吸睛的，莫過於供桌上竟出現以美國總統川普與中國國家主席習近平名義敬獻的鮮花，引發不少香客駐足圍觀。

遊學太子爺管理代言人、民俗專家廖大乙對此表示，這是川普粉絲的特別安排。該信徒之所以以兩位大國領導人的名義獻花，背後用意是希望「川習」兩人能和氣安好。廖大乙直言，全球局勢動盪，百姓往往得看大國領導人的臉色過日子，若這兩位能和諧相處，世界局勢才能平穩，大家也才能平安好過年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／廖大乙提供）

▲今年駐駕克明宮，廖大乙自掏腰包打造6面刻有「開運旺財密碼」的金牌，準備回饋給信眾。（圖／廖大乙提供）

除了特殊的獻花，廖大乙數十年來堅持「宗教無談錢」，因此遊學太子爺駐駕各宮廟期間，婉拒廟方的紅包與金牌敬獻。今年駐駕克明宮，廖大乙自掏腰包打造6面刻有「開運旺財密碼」的金牌，準備回饋給信眾。

從大年初一到初六，克明宮每日將送出一面金牌，當天擲筊獲得最多「聖筊」的幸運兒，即可將金牌帶回家。此外，大年初二至初四期間，現場還會發送「發財萬靈丹」，讓信眾帶走平安與財運。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
207 1 4251 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
專訪／大學騎到當爸！劉冠廷報廢17年機車　當街眼眶含淚
汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！　揭現任女主人
劉金標打造「捷安特」騎向全世界　YouBike推手改變台灣騎
員工請假出國　老闆反悔隔天開除

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遊學太子爺春節駐駕奇觀！川、習「跨海獻花」 專家曝幕後真相

「芥菜粥」阿嬤滋味！在地食材煮進全國決賽　國小生奪小廚神封號

台鐵「補票」不再限現金付費　3/2起開放信用卡、行動支付

錢母怎麼放才會旺？命理師曝正確擺放方式　3大禁忌別踩雷

大魚大肉引「食積」！5食材解膩減腸胃負擔　穴位急救改善飽脹感

汽車最擾人功能？大票人點名「螢幕觸控」：還要分心去點

國1南下小客車追撞無回堵　下午國道估3路段易壅塞

術後嗨過頭！紅腫熱痛毀年假　整形醫點名「修復期4大地雷」

初一走春吉時曝！專家點名「4生肖」必備紅：這時段出門財運旺翻

春節搭船注意！行動電源恐成「海上未爆彈」　4不1注意保平安

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

旗袍女神李多慧

別管紅包了！陳其邁限量隱藏小卡曝光　一出手人氣直逼韓星

16歲少年「昌粉變昌黑」

正中午過馬路突昏倒！桃園女「口鼻狂流血」　3警衝出暖心救援

陪伴高雄人40多年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步吧

遊學太子爺春節駐駕奇觀！川、習「跨海獻花」 專家曝幕後真相

「芥菜粥」阿嬤滋味！在地食材煮進全國決賽　國小生奪小廚神封號

台鐵「補票」不再限現金付費　3/2起開放信用卡、行動支付

錢母怎麼放才會旺？命理師曝正確擺放方式　3大禁忌別踩雷

大魚大肉引「食積」！5食材解膩減腸胃負擔　穴位急救改善飽脹感

汽車最擾人功能？大票人點名「螢幕觸控」：還要分心去點

國1南下小客車追撞無回堵　下午國道估3路段易壅塞

術後嗨過頭！紅腫熱痛毀年假　整形醫點名「修復期4大地雷」

初一走春吉時曝！專家點名「4生肖」必備紅：這時段出門財運旺翻

春節搭船注意！行動電源恐成「海上未爆彈」　4不1注意保平安

國中割頸案輕判！死者父批少事法是惡法　網湧藍綠白黨團臉書盼修法

謝龍介攜手藍營3女神　新春下廚挑戰3大特色年菜

雲林賞櫻攻略！草嶺石壁綻放逾半　古坑櫻花季迎來最佳觀賞期

遊學太子爺春節駐駕奇觀！川、習「跨海獻花」 專家曝幕後真相

保險沒用到是浪費錢？從經濟學看「風險轉移」　守住安全邊際

高雄百貨「3巨頭」趕工中　1區均價20萬坐等慶祝行情

南迴搞軌5／李泰安服刑9年假釋出獄低調務農　搞軌案遺留的瘡疤

「芥菜粥」阿嬤滋味！在地食材煮進全國決賽　國小生奪小廚神封號

丫頭被關美肌「37歲身材現形」！林襄罕素顏錄影 6女星真貌全被拍

阿里巴巴新一代千問AI模型現蹤　傳除夕夜將開源！

【視線跟緊緊】萌娃見垃圾車不斷揮手！工作人員熱情回應：掰掰

生活熱門新聞

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

初一走春吉時曝！專家點名「4生肖」必備紅

好市多遇大戶！2台購物車「擺滿1美食」暴利轉賣　網逆風

過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴

賈永婕「誤解鄭南榕」自責：天啊！我在天真什麼

快訊／10:50宜蘭近海規模3.8「極淺層地震」　最大震度4級

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

「AI選刮刮樂易中獎」台彩實測！　結果出爐

男友全年無休！女友「騎上去了」下一幕傻眼

除夕大掃除！　4類衣服「不能回收」亂丟罰6000

12星座「過年強運預測」一次看

下午鋒面通過「北東有雨降溫」　初二轉乾、初三回溫

更多熱門

相關新聞

初一走春吉時曝！專家點名「4生肖」必備紅

初一走春吉時曝！專家點名「4生肖」必備紅

農曆春節將至，許多民眾都會在正月初一出門「走春」，祈求新的一年平安順遂。知名民俗專家廖大乙特別公開丙午年（馬年）的開運秘訣，今年的「大利方」位於「東方」與「西方」。想要在新的一年扭轉乾坤、招財納福，最佳的出門時機點落在早上5點至下午1點之間。他建議民眾可把握這黃金8小時，往東或往西行走，前往廟宇祈福，這將是今年最好的兆頭。

立春前4類物品快丟！專家：留著恐窮整年

立春前4類物品快丟！專家：留著恐窮整年

竹山3校獲教學及校長領導卓越獎

竹山3校獲教學及校長領導卓越獎

今「大寒」把握15天轉運！　5顆熟鴨蛋能趕走壞運

今「大寒」把握15天轉運！　5顆熟鴨蛋能趕走壞運

撞死女清潔員　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

撞死女清潔員　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

關鍵字：

遊學太子爺廖大乙克明宮

讀者迴響

熱門新聞

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

歐巴馬：外星人真實存在　但不在51區

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

獨／這群人木星認愛小10歲男演員！甜曝交往細節

咬牙買房or終生租屋？　上班族用15年體悟

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

女學生闖紅燈挨罰500大哭！員警暖心遞面紙

吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！

劉雨柔過年爆衝突？PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部

為了看女神！鴻海男中千萬　妻回4字

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

林佩瑤離婚深夜反擊酸民！吐婚後6年未生子原因

更多

最夯影音

更多
Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面