遊學太子爺春節駐駕奇觀！川、習「跨海獻花」 專家曝幕後真相

▲供桌上出現以美國總統川普與中國國家主席習近平名義敬獻的鮮花 。（圖／廖大乙提供）



記者游瓊華／台中報導

南投竹山克明宮今年春節出現有趣景象！知名「遊學太子爺」受邀駐駕該宮過年，與關聖帝君等神明共同庇佑信眾，但現場最吸睛的，莫過於供桌上竟出現以美國總統川普與中國國家主席習近平名義敬獻的鮮花，引發不少香客駐足圍觀。

遊學太子爺管理代言人、民俗專家廖大乙對此表示，這是川普粉絲的特別安排。該信徒之所以以兩位大國領導人的名義獻花，背後用意是希望「川習」兩人能和氣安好。廖大乙直言，全球局勢動盪，百姓往往得看大國領導人的臉色過日子，若這兩位能和諧相處，世界局勢才能平穩，大家也才能平安好過年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今年駐駕克明宮，廖大乙自掏腰包打造6面刻有「開運旺財密碼」的金牌，準備回饋給信眾。（圖／廖大乙提供）



除了特殊的獻花，廖大乙數十年來堅持「宗教無談錢」，因此遊學太子爺駐駕各宮廟期間，婉拒廟方的紅包與金牌敬獻。今年駐駕克明宮，廖大乙自掏腰包打造6面刻有「開運旺財密碼」的金牌，準備回饋給信眾。

從大年初一到初六，克明宮每日將送出一面金牌，當天擲筊獲得最多「聖筊」的幸運兒，即可將金牌帶回家。此外，大年初二至初四期間，現場還會發送「發財萬靈丹」，讓信眾帶走平安與財運。