台人多愛去日本？日媒認證「9成回頭客」　專家曝：這2地成新寵

▲台積電在熊本縣設廠，成為推升台灣人赴九州旅遊的一大助力。（圖／記者彭懷玉攝）



記者張方瑀／綜合報導

農曆新年「春節」連假期間，大批台灣遊客湧入日本度假。根據日本政府觀光局統計，2025年台灣訪日人數不僅穩居前三大來源國，更比前一年增長超過1成。經營日本旅遊資訊網站的日籍業者指出，台灣人赴日旅遊的特徵非常顯著，高達9成都是「回頭客」，且旅遊足跡正迅速從一線大城市向地方縣市擴散。

台灣訪日客年增11.9% 穩居市場主力

根據《朝日新聞》報導，日本政府觀光局資料顯示，2025年來自台灣的訪日客數約為676萬人次，較前一年增長11.9%，僅次於韓國與中國大陸。值得注意的是，11月後受到日中關係惡化影響，中國遊客足跡轉淡，但台灣訪日市場依舊表現強勁。

對此，赴日旅遊資訊網站「樂吃購！日本」社長吉田皓一分析，台灣遊客對日本旅遊的熱度極高。他在2012年創立網站，目前每月獨立訪客已突破300萬人，顯示台灣民眾對於獲取日本旅遊資訊的需求始終不墜。

認證「近9成回頭客」 足跡轉向四國、九州

吉田皓一觀察指出，根據日本觀光廳調查，台灣遊客中近9成是曾造訪日本兩次以上的「回頭客（リピーター）」。由於許多台灣人早已去過東京多次，加上認為京都外國遊客過多、難以深度體驗日本氛圍，因此「前往地方城市」的趨勢正日益增強。

除了長期熱門的北海道外，四國與九州成為近期新寵。吉田皓一提到，台灣有許多單車愛好者，四國瀨戶內沿海的單車行程極具吸引力，加上每三年舉辦一次的「瀨戶內國際藝術祭」在台灣擁有極高人氣，成功帶動觀光潮。

TSMC設廠效應 九州航線大爆發

九州地區則展現出地理與產業的雙重優勢。吉田皓一分析，九州距離台灣位置相近，加上全球半導體巨頭台積電（TSMC）在熊本縣設廠，相關產業帶動連接台灣與九州的航空班次大幅增加，成為推升台灣人赴九州旅遊的一大助力。