倫敦爆麻疹疫情！學校淪陷孩童住院　若大爆發恐16萬人染疫

▲倫敦東北部爆發麻疹疫情。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國衛生安全局（UKHSA）證實，倫敦東北部爆發麻疹疫情，多所學校與幼兒園出現確診個案，患者多為10歲以下且未完整接種疫苗的孩童，部分病患因病情嚴重住院。由於麻疹具高度傳染力，研究警告若疫情大爆發，感染人數恐達4萬至16萬人。

倫敦爆發麻疹疫情 集中校園托兒所

衛報報導，這波麻疹疫情爆發地點在倫敦東北部恩菲爾德（Enfield），且主要集中在當地學校與托兒所，數據顯示，當地今年元旦至2月9日期間總計通報34例麻疹確診病例。另據The Sunday Times，恩菲爾德7間學校與1間托兒所總計通報60例疑似病例。

UKHSA流行病學顧問薩利巴（Vanessa Saliba）直言，麻疹對任何孩子來說都是嚴重疾病，對某些人還可能導致長期併發症、甚至面臨死亡，但這完全可以透過接種兩劑MMRV疫苗（結合麻疹、腮腺炎、德國麻疹、水痘的疫苗）來預防，呼籲家長務必確保孩子接種疫苗。

目前全英格蘭已累積96例確診，其中四分之三為10歲以下孩童。在這波麻疹疫情爆發之際，英國MMRV疫苗接種率正在下降，當前約只有84%的孩童在5歲之前接種2劑疫苗，遠低於預防疫情爆發所需的95%接種率。根據官方去年8月的資料，恩菲爾德正是MMRV疫苗接種率最低的地區之一。

麻疹傳染力強 無特效藥

恩菲爾德當地診所貼出警示公告稱，麻疹疫情快速蔓延，每5名孩童就有1人需住院治療，且這些個案均未完整接種疫苗。當地官員卡齊莫格魯（Alev Cazimoglu）指出，麻疹是已知傳染性最強的疾病之一，「傳染力大約是新冠肺炎（Covid-19）的6倍」。

目前尚無針對麻疹的特效藥，只能透過接種疫苗來預防感染。根據英國衛生安全局模擬分析，倫敦若爆發大規模疫情，感染人數恐達4萬至16萬人。

報導指出，麻疹是一種高度傳染性的病毒性疾病，極易在未完整接種疫苗的人群中傳播，儘管多數感染者能康復，但仍有引發嚴重併發症的可能性存在，如肺炎、腦炎，且在極罕見情況下甚至會導致長期殘疾或死亡。

麻疹透過咳嗽、打噴嚏以及接觸受污染的表面傳播，因此在學校環境中極其容易傳染，初期症狀包括高燒、流鼻涕、打噴嚏、咳嗽及眼睛發紅泛淚，幾天後通常會出現斑塊狀的紅褐色皮疹，從臉部開始並蔓延至全身。