社會 社會焦點 保障人權

聚餐後恍神！休旅逆撞變電箱釀40多戶停電　夫急喊：妻還在車上

記者沈繼昌、陸運陞／桃園報導

桃園市桃園區昨天（15日）下午，一輛休旅車行駛在莊敬路上時，突然偏離車道，直接逆向衝上對向人行道，撞上變電箱後才停下，現場傳出爆炸巨響及火花，引起附近民眾注意；碰巧正在執行巡邏的警員發現，立即上前協助司機，將車上妻子救出車外，同時通知救護車及台電人員到場處理。

▲▼潘男開車在妻子返家途中，突然恍神逆向撞上人行道變電箱。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲潘男開車載妻子返家途中，突然恍神逆向撞上人行道變電箱。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據了解，休旅車駕駛30歲潘姓男子，昨天中午與妻子開車北上參加餐會，下午返回桃園住處行經桃園莊敬路時，潘男突然恍神，整輛車脫離原本行駛車道，往左側逆向偏移，並且衝上人行道撞倒變電箱後停下，隨後車頭不斷冒出黑煙，而潘男急忙下車呼救。

▲▼潘男開車在妻子返家途中，突然恍神逆向撞上人行道變電箱。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲潘男駕駛休旅車撞上人行道變電箱。（圖／記者沈繼昌翻攝）

正在執行巡邏的警員蕭軒逸及張正源見狀，急忙上前處理，並協助車上的潘妻下車，同時通知救護車及台電人員到場。救護人員抵達，經檢查潘妻僅受到輕傷，送醫治療後已無大礙。初步了解，肇事原因為司機恍神導致，確切原因仍待警方進一步釐清，而這件事故也造成附近40多戶瞬間停電，經台電緊急搶修，於晚間8時仵修復。

▲▼潘男開車在妻子返家途中，突然恍神逆向撞上人行道變電箱。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲警員協助潘男將妻子從車內救出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

207 1 4251 損失金額(元)

