除夕火燒車！彰化台76線小客車全面燃燒　全毀慘剩骨架畫面曝

▲彰化台76線發生火燒車事故。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化台76線今（16）日發生火燒車事故，消防獲報後到場出水線撲滅火勢，無人員受傷、受困，詳細起火原因仍待釐清。

消防指出，大村鄉台76線15K埔鹽系統交流道路段，今11時30分發生火燒車事故，獲報後前往途中發現黑色濃煙，抵達現場小客車已全面燃燒，無人員受傷受困，無延燒之虞、無危險物品，立即出水線撲滅火勢，並使用熱顯像儀監測確認無異常溫度，火災級數為1級。詳細起火原因仍待釐清。