政治 政治焦點 國會直播 專題報導

接招國防特別預算列最優先審議　陳清龍：會與藍黨團溝通議事安排

▲國民黨團書記長林沛祥（左）、民眾黨團總召陳清龍。（合成圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨團書記長林沛祥（左）、民眾黨團總召陳清龍。（合成圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

行政院版1.25兆軍購特別條例遲未能交付立法院外交國防委員會審查，引發美國跨黨派國會議員關切，立法院長韓國瑜今（16日）表態將列最優先審議的法案，不過開議後的議程已定，外界好奇朝野黨團如何接招。民眾黨團總召陳清龍表示，民眾黨團的版本明顯優於院版，開議後即可進行審查，至於議事安排，會與國民黨團溝通，並依照議事規則處理。國民黨團書記長林沛祥則回應，本黨團一向是共識決，因此相關時程議題皆在黨團大會中決定。

行政院推出的1.25兆國防特別預算條例受藍白阻擋，遲未能交付立法院外交國防委員會審議，美國跨黨派37名參、眾院議員日前聯名致函韓國瑜及藍綠白三黨主席，盼盡速通過相關特別預算。韓國瑜與立法院副院長江啟臣今則發布中英文聯合聲明，除做出上述表示外，也強調他們會積極協助各黨團間的溝通與協調，立法院會以嚴肅而堅定的態度在台灣安全，以及維護印太地區的和平與穩定作出負責任的貢獻。

不過，依上會期最後的朝野協商結論，2月24日下午排定邀請卓榮泰進行施政總質詢，3月3日則是專報台美關稅談判結果；另國民黨團提案要總統賴清德到立院國情報告、民眾黨團也提審國防特別預算前，賴要國情報告，且提出的軍購特別條例，規定行政院應在條例通過後一個月內，向立法院提出「專案報告」並備質詢。外界關注朝野黨團如何接招，是否會先處理軍購預算，再處理總預算或新興計畫案。

陳清龍向《ETtoday新聞雲》表示，充分理解國際友人對於我國國防安全的關切，也重視彼此雙方的友誼，民眾黨團向來支持提升國防自主能力，但也堅持應嚴格監督預算的使用，並應踐行民主程序；目前已提出本黨團的軍購特別條例版本，也列入優先法案清單中，且民眾黨團的版本明顯優於院版，除採購項目明確外，亦有完善的監督機制，開議後即可進行審查。

陳清龍說，至於軍購特別條例、新興計畫預算、台美關稅專報及總質詢等相關議事安排，會與國民黨團溝通，並依照議事規則處理。林沛祥則回應本社，本黨團一向是共識決，因此相關時程議題皆在黨團大會中決定。

另外，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜透過臉書表示，她誠懇呼籲在野黨，在涉及國家安全與國防預算的議題上，能以人民整體利益為優先，延續過去朝野在關鍵國安事項上的理性合作，讓國家安全政策穩定推進，對台灣社會、產業信心及國際信賴都具有正面意義。

02/14 全台詐欺最新數據

207 1 4251 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

立法院長韓國瑜與副院長江啟臣今（16日）發布中英文聯合聲明，向美國國會表達立法院開議後將把國防特別預算列為最優先審議的議案。對此，民進黨團書記長陳培瑜表示，「我想韓院長已經清楚認知到，國家安全需要長期穩定的支持，也需要朝野共同承擔的責任。」她也誠懇呼籲在野黨，在涉及國家安全與國防預算的議題上，能以人民整體利益為優先。

