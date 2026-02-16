接招國防特別預算列最優先審議　陳清龍：會與藍黨團溝通議事安排

▲國民黨團書記長林沛祥（左）、民眾黨團總召陳清龍。（合成圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

行政院版1.25兆軍購特別條例遲未能交付立法院外交國防委員會審查，引發美國跨黨派國會議員關切，立法院長韓國瑜今（16日）表態將列最優先審議的法案，不過開議後的議程已定，外界好奇朝野黨團如何接招。民眾黨團總召陳清龍表示，民眾黨團的版本明顯優於院版，開議後即可進行審查，至於議事安排，會與國民黨團溝通，並依照議事規則處理。國民黨團書記長林沛祥則回應，本黨團一向是共識決，因此相關時程議題皆在黨團大會中決定。

行政院推出的1.25兆國防特別預算條例受藍白阻擋，遲未能交付立法院外交國防委員會審議，美國跨黨派37名參、眾院議員日前聯名致函韓國瑜及藍綠白三黨主席，盼盡速通過相關特別預算。韓國瑜與立法院副院長江啟臣今則發布中英文聯合聲明，除做出上述表示外，也強調他們會積極協助各黨團間的溝通與協調，立法院會以嚴肅而堅定的態度在台灣安全，以及維護印太地區的和平與穩定作出負責任的貢獻。

不過，依上會期最後的朝野協商結論，2月24日下午排定邀請卓榮泰進行施政總質詢，3月3日則是專報台美關稅談判結果；另國民黨團提案要總統賴清德到立院國情報告、民眾黨團也提審國防特別預算前，賴要國情報告，且提出的軍購特別條例，規定行政院應在條例通過後一個月內，向立法院提出「專案報告」並備質詢。外界關注朝野黨團如何接招，是否會先處理軍購預算，再處理總預算或新興計畫案。

陳清龍向《ETtoday新聞雲》表示，充分理解國際友人對於我國國防安全的關切，也重視彼此雙方的友誼，民眾黨團向來支持提升國防自主能力，但也堅持應嚴格監督預算的使用，並應踐行民主程序；目前已提出本黨團的軍購特別條例版本，也列入優先法案清單中，且民眾黨團的版本明顯優於院版，除採購項目明確外，亦有完善的監督機制，開議後即可進行審查。

陳清龍說，至於軍購特別條例、新興計畫預算、台美關稅專報及總質詢等相關議事安排，會與國民黨團溝通，並依照議事規則處理。林沛祥則回應本社，本黨團一向是共識決，因此相關時程議題皆在黨團大會中決定。

另外，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜透過臉書表示，她誠懇呼籲在野黨，在涉及國家安全與國防預算的議題上，能以人民整體利益為優先，延續過去朝野在關鍵國安事項上的理性合作，讓國家安全政策穩定推進，對台灣社會、產業信心及國際信賴都具有正面意義。