大陸 大陸焦點 特派現場

王菲今登春晚　歌曲未唱先紅！原唱竟是兩位「北大學霸」

記者陳冠宇／綜合報導

央視馬年春晚部分節目單公布，王菲將第六次登上春晚舞台，演唱《你我經歷的一刻》，歌曲未唱先紅。這首歌來自一支名為ZaZaZsu（咂咂蘇）的復古流行樂隊，他們透露，這首歌「一下子打動了王菲」，王菲還說「歌詞一個字都不需要改」。

《北京日報》報導，《你我經歷的一刻》歌曲原名為《百年長河不過是你和我在經歷著的一刻》，原唱是ZaZaZsu樂隊。該樂隊於2017年成立，由畢業於北京大學中文系的馬懿與北大信息（資訊）科學技術學院畢業的程錦遠組成，是圈內公認的「學霸樂隊」，代表作《愛河》也是一度爆紅的抖音神曲。

ZaZaZsu是因為《愛河》與春晚導演組相識，當被問及能不能嘗試再寫一首像《愛河》一樣能感動到大家的歌時，馬懿推薦了《百年長河不過是你和我在經歷著的一刻》，就是這首歌一下子打動了王菲，讓樂隊非常震驚。

「有一天傍晚，我們在登機口接到了導演組的電話，說這首歌被一位重量級歌手看中了，想聊聊版權。那一刻我們真的像做夢一樣百感交集。沒想到更驚喜的還在後面，這位重量級歌手竟然是王菲老師」，ZaZaZsu透露，除了修改歌名，當問到是否有需要二次修改的地方時，王菲表示歌詞一個字都不需要改。

▲王菲將第六次登上大陸央視春晚舞台獻唱。（圖／翻攝央視）

▲王菲將第六次登上大陸央視春晚舞台獻唱。（圖／翻攝央視）

回顧創作歷程，馬懿說，這首歌是倒著寫完的。「先有了『百年長河不過是你和我在經歷著的一刻』這句歌詞，才慢慢發展成一首歌。過了4個月，有了更多，又過了幾個禮拜，慢慢豐滿起來。」

馬懿說，「我不喜歡孤獨的時光，寫這首歌的時候，我一直在想，人生百年，要經過幾世輪迴，什麼樣的東西是可以永恆的。寫這首歌的過程，幫助我想通了我害怕的問題。」

在王菲將翻唱此曲的春晚消息傳出前，歌曲評論區僅有零星幾條評論。消息傳出後一周內，QQ音樂評論數激增破800條，網易雲音樂評論數已突破999。大量「菲迷」前往打卡。另外，歌曲收藏破5k，超過千人在線同時聽該歌曲。

今年是王菲第六次登上春晚舞台。1998年，王菲與那英演唱《相約九八》，2010年，王菲獨唱《傳奇》，2012年，與陳奕迅合唱《因為愛情》，2018年，時隔20年再度與那英合作《歲月》，2025年，獻唱蛇年特別單曲《世界贈予我的》，創下收視高峰。

▼ZaZaZsu咂咂蘇樂隊。（圖／翻攝微博）

▲▼ZaZaZsu咂咂蘇樂隊。（圖／翻攝微博）

王菲春晚央視你我經歷的一刻新年

