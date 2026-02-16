日本擬修訂印太外交方針　聚焦三大支柱應對中國

▲日本首相高市早苗。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

讀賣新聞報導，日本首相高市早苗準備在20日發表詳述最新修訂的「自由開放的印度太平洋」（FOIP）外交方針。這份戰略由前首相安倍晉三在2016年提出，在適逢10週年之際，新草案將鎖定強化經濟基礎、透過解決課題的經濟成長及國防領域合作三大核心支柱。

這份草案並未直接點名特定國家，但修訂內容把中國大陸持續擴張的軍事力量及經濟性威壓納入考量，反映當前印太安全環境相較於10年前已大幅改變。

在強化經濟基礎方面，日本將推動重要礦物供應鏈多元化，也計畫與志同道合國家進行經濟安保合作，其中包含「聯合開發人工智慧（AI）」。此舉主要是擔憂中國強化稀土出口管制，且低價的中製AI可能成為操控輿論的工具。

經濟成長方面則是延續既有路線，強調區域內外連結性及自由貿易推廣。在川普政府採行保護主義關稅政策背景下，將明確表態持續推進包含日英澳等12國參與的「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」。

安全保障領域則以日美同盟為核心，加強與位處日本海上交通要道的菲律賓等東協國家協作。除了擴大防衛裝備出口，日本也考慮透過「政府安全保障能力強化支援（OSA）」機制，無償提供裝備給共享價值的國家。