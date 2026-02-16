中國春節曾3次取消　文革「破四舊」春聯：三十不停戰，初一堅持幹

▲甘肅蘭州「年貨一條街」。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

進入現代社會，城市化與新科技的發展下，不少人覺得農曆新年的「年味」變淡了！甚至在大陸民間，近年也逐漸出現「取消春節假期」的討論。盤點中國近代史，清朝滅亡後，共出現三次「取消春節」的政策，尤其在中共建政後的十年文化大革命期間，春節還被當作是「四舊」必須破除，甚至連春聯都寫上「三十不停戰，初一堅持幹」的對句，要求民眾抓緊時間生產報國。

《網易新聞》報導，歷史上，春節一共取消過3次，最嚴格的一次，連賣春聯、賣鞭炮都違法，會被直接抓起來，輕則罰款，重則拘留。可是結果呢？不管禁令多嚴格，懲罰多苛刻，都攔不住中國人過年的熱情，根本管不住。

▲海南民眾張貼春聯。（圖／CFP）

第一次取消春節，發生在1912年，辛亥革命結束，孫文推翻滿清後，建立中華民國。當時，民間興起一股「反封建」聲浪，孫中山政府因此發佈《改歷改元通電》，下令廢除農曆，全面改用國曆，規定國曆1月1日才是新年，傳統的農曆春節就不用過了，也不准民眾放假和慶祝。

但當時政府的約束力不彰，民眾備年貨、貼春聯，仍歡天喜地的慶祝農曆新年，直至1914年，袁世凱就任大總統後，只得將春節恢復，並規定全國放假一日。

▲山東濰坊民眾趕辦年貨。（圖／CFP）

第二次取消春節，發生在1929年，當時是由蔣介石領導的南京國民政府主張廢除春節假期和慶祝活動。南京國府通令，全國各機關、學校、店鋪在春節時一律不准休息，還加上除夕不准放鞭炮，初一不能互相拜年，店鋪不許關門等禁令。

5年後，在外敵逐漸入侵、中國各地持續發生動亂的情況下，南京國府對民眾的管束力日漸下滑，終於正式公告，民間習俗不宜過多干涉，宣佈停止禁令。

▲文化大革命後期。（圖／翻攝人民日報）

第三次取消春節是時間最長、影響面最廣的一次，一直從從1967年一直持續到1979年。中共建政後，1966年開始的文化大革命，要求破除「舊思想、舊文化、舊風俗、舊習慣」等四舊，而春節也被「理所當然」的認為是四舊之一，於是官方發出通知，春節不再放假，勞動人口探親假也暫停，並被要求要堅守崗位，抓革命促生產。

文革期間取消春節的規矩更多，民眾不能放炮，不能舞龍舞獅慶祝，不能大吃大喝，更不能燒香拜神，就連相互拜年時，都不能說帶有「封建思想」的恭喜發財，就連春聯也換成形式主義的口號標語，「三十不停戰，初一堅持幹。」

直至文革結束，鄧小平接班後，代表中共最高意志和思想的《人民日報》刊登讀者來信，呼籲春節放假，隔年也就「順理成章」正式恢復春節休假制度，民眾也能歡天喜地的慶賀過年。