初一走春吉時曝！專家點名「4生肖」必備紅：這時段出門財運旺翻

▲初一走春吉時曝！廖大乙點名「4生肖」必穿紅衣，早上5點到下午1點出門財運旺翻。（圖／廖大乙提供）



記者游瓊華／台中報導

農曆春節將至，許多民眾都會在正月初一出門「走春」，祈求新的一年平安順遂。知名民俗專家廖大乙特別公開丙午年（馬年）的開運秘訣，今年的「大利方」位於「東方」與「西方」。想要在新的一年扭轉乾坤、招財納福，最佳的出門時機點落在早上5點至下午1點之間。他建議民眾可把握這黃金8小時，往東或往西行走，前往廟宇祈福，這將是今年最好的兆頭。

獨門「紅包掛神像」 祈願有捨才有得



除了選對時間方位，廖大乙也分享了一個特殊的求財秘法。他建議民眾到廟宇拜拜時，隨身準備一個裝有現金的紅包袋，在祈福時將紅包「掛在神明身上」（或依廟方規定放入指定處），象徵「布施」與「給神明沾喜氣」。

廖大乙強調，拜拜時心誠則靈，可以默念口訣：「你助我，我有助你」。這是一種「有捨就有得」的觀念，先恭祝神明新年快樂、給予神明供養，再請求神明為自己開運、協助達成心中的願景。透過這種互動，祈求神明讓自己今年「大旺大順」，若是願望實現，日後定當還願，形成正向循環。

點名4生肖 穿紅戴紅喜氣擋煞



針對生肖運勢，廖大乙特別提醒，大年初一當日「日沖」屬龍的朋友。因此，屬龍、屬狗、屬牛、屬羊這四個生肖的民眾在初一當天要特別注意。

廖大乙建議這4個生肖的朋友，務必把握早上5點到下午1點的吉時出門，且身上最好要有「紅色」元素，例如戴紅帽子、穿紅衣服。透過「喜氣洋洋」的裝扮來得財得利，不僅能化解煞氣，還能為自己帶來一整年的好運氣，讓今年得財又得利。