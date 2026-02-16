　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國防特別預算將最優先審議　陳培瑜：韓國瑜認知到國安需朝野共承擔

▲民進黨立法院黨團書記長陳培瑜。（資料照／記者李毓康攝）

▲民進黨立法院黨團書記長陳培瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院長韓國瑜與副院長江啟臣今（16日）發布中英文聯合聲明，向美國國會表達立法院開議後將把國防特別預算列為最優先審議的議案。對此，民進黨團書記長陳培瑜表示，「我想韓院長已經清楚認知到，國家安全需要長期穩定的支持，也需要朝野共同承擔的責任。」她也誠懇呼籲在野黨，在涉及國家安全與國防預算的議題上，能以人民整體利益為優先。

行政院推出的1.25兆國防特別預算條例受藍白阻擋，遲未能交付立法院外交國防委員會審議，美國跨黨派37名參、眾院議員日前聯名致函韓國瑜及藍綠白三黨主席，盼盡速通過相關特別預算。韓國瑜與江啟臣今則發布中英文聯合聲明，除做出上述表示外，也強調他們會積極協助各黨團間的溝通與協調，立法院會以嚴肅而堅定的態度在台灣安全，以及維護印太地區的和平與穩定作出負責任的貢獻。

對此，陳培瑜回應，「我想韓院長已經清楚認知到，國家安全需要長期穩定的支持，也需要朝野共同承擔的責任。」因為台灣所處的國際與區域環境相當複雜，面對近期的政治爭議，社會更需要冷靜、理性討論，而國安與整體防衛能力的強化，本來就是政府長期且持續的重要責任，所以相關議題應該回到事實基礎與制度運作來檢視，讓公共討論維持穩定與專業。

陳培瑜說，國防預算的推動，關係到自我防衛能力、社會安心感，以及國際對台灣安全承諾的信任基礎，當外部情勢仍充滿不確定性，穩定投入防衛建設，有助於維持區域和平與台灣社會的正常運作。這也是多數民主國家共同採取的務實方向。

陳培瑜表示，她也誠懇呼籲在野黨，在涉及國家安全與國防預算的議題上，能以人民整體利益為優先，延續過去朝野在關鍵國安事項上的理性合作，讓國家安全政策穩定推進，對台灣社會、產業信心及國際信賴都具有正面意義。

02/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

國防特別預算將最優先審議　陳培瑜：韓國瑜認知到國安需朝野共承擔

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

