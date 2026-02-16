中國將對非洲53個邦交國零關稅　聯合國祕書長籲「發達國家」跟進

▲聯合國祕書長古特雷斯（António Guterres）。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

中國大陸宣佈將自2026年5月1日起，對53個非洲建交國全面實施零關稅措施。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在非洲聯盟峰會期間公開表示歡迎，並呼籲所有發達國家及具經濟實力的國家採取相同作法，強調非洲產品應享有更自由的貿易環境。

《北晚在線》報導，聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯14日對中國宣佈將於5月1日起對53個非洲建交國全面實施零關稅的舉措表示歡迎，並呼籲所有發達國家採取這一舉措。

古特雷斯於14日在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴出席第39屆非洲聯盟峰會開幕式後表示，呼籲所有發達國家以及具備龐大經濟潛力的國家跟進中國對非洲的免關稅政策，「非洲作為面臨嚴峻經濟挑戰的大洲，不應因限制性貿易政策與關稅措施而削弱產品競爭力。」

外界分析，美國總統川普去（2025）年1月重返白宮後推動保護主義措施，對多個非洲國家課徵10%至30%關稅，部分非洲國家也開始尋求拓展與中國及其他地區的貿易合作。

根據大陸官方消息稱，此次零關稅政策除全面覆蓋53個建交國外，還將持續推動商簽共同發展經濟夥伴關係協定，並透過升級「綠色通道」等措施擴大非洲產品輸陸准入。此前，大陸已對多個非洲最不發達國家部分商品實施零關稅待遇，此次屬於在既有合作基礎上的進一步擴展與升級。