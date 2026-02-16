錢母怎麼放才會旺？命理師曝正確擺放方式　3大禁忌別踩雷

▲命理師柯柏成在臉書分享錢母正確的擺放方法。（翻攝自臉書柯柏成/命理）

圖文／鏡週刊

不少民眾會到廟宇求取「錢母」祈求招財進寶，但錢母究竟該怎麼放，才能真正發揮效果？命理師柯柏成近日在臉書分享錢母正確的擺放方法，提醒錢母是引動財運的象徵，而非憑空變出財富，唯有搭配正確心態、擺放方式與實際行動，才能讓財氣穩定累積。

柯柏成指出，錢母是「引子」不是變魔術，是提醒自己努力賺錢的「信物」與「象徵」。真正的財富來自個人的勤奮、智慧與善行，錢母的作用在於增強信心與財氣，而不能取代實際付出。

錢母招財技巧

● 將錢母放入錢包的鈔票夾層或零錢袋中，錢包須保持整潔，避免與尖銳或髒污物品混放，破舊錢包會阻礙財氣。

● 若放在家中或辦公室，因各屋型財位不同，簡單作法可先將錢母放在2026年的正北或正東方位，來年再視流年調整。

● 商家店舖則適合將錢母放在收銀台、保險箱或存錢筒內，象徵守護金流入口與財庫。

● 若家中有供奉神像，也可將錢母放置神桌上。

● 新春期間將錢母帶回原廟宇，在香爐上順時鐘繞3圈，祈求加持。

錢母3大禁忌

1.不可污損：避免接觸髒污、油漬或尖銳物，破損應以紅紙包好送回原廟處理。

2.不可放不潔處：避免放在地板、廁所、垃圾桶旁或膝蓋以下位置。

3.不宜炫耀或借人：財不露白，避免他人觸摸以免財氣分散。

柯柏成也提醒，若是以天赦日煮錢水製作的錢母，因屬可流通貨幣，建議在下次天赦日將其施出去，再重新製作新的錢母，讓善的循環持續累積，財運才能長久穩定。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。



