「3生肖」馬年賺翻！買刮刮樂、樂透易中大獎　有望升官加薪

▲面對火氣極旺的馬年，3生肖也迎來超好運勢，不論事業、財運或貴人運皆有亮眼表現。（示意圖；翻攝自photo-ac）

圖文／鏡週刊

馬年3生肖走好運！清水孟國際塔羅小孟老師近日在臉書粉絲專頁分享，指出生肖猴、豬、雞的人在2026年整體運勢轉旺，不論事業、財運或貴人運皆有亮眼表現。

第三名生肖猴：屬猴的人運勢將逐漸開展，若在2025年感到諸事不順，到了2026年情況有望明顯改善，不僅整體運氣轉好，身邊也容易出現願意伸出援手的貴人給予幫助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二名生肖豬：小孟老師指出，屬豬的人在2026年偏財運相當不錯，若想嘗試刮刮樂或樂透，有機會獲得還算理想的獎項。此外，對於有創業打算的人來說，成功機率也較高。

第一名生肖雞：屬雞的人在工作與事業方面將迎來突破，小孟老師提到，若在2025年曾遇到資金、股票或類股套牢的情況，2026年有望出現轉機。同時，想爭取升官或加薪的人，在2026年也有不錯的機會。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。



更多鏡週刊報導

馬桶尿垢刷不掉？英國清潔達人「推1物」 輕鬆分解頑垢又不刺鼻

草莓、花椰菜要用鹽水泡？醫教蔬果正確清洗SOP 洗錯恐適得其反

赤馬年火氣旺！「錢包顏色」成財運關鍵 選錯恐破財