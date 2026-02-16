　
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸狂發現「超大型金礦」！　三大關鍵因素曝光

▲▼黃金,金條。（圖／路透）

▲黃金。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

中國大陸近年來發現越來越多大型乃至超大型金礦，從東北大東溝的中國最大單體金礦，到山東萊州的亞洲最大海底金礦。陸媒指出，這些金礦的發現絕非運氣好，而是大陸的國家戰略、技術進步與市場機制共同作用的結果。

1.政府主導模式

綜合陸媒報導，大陸「十四五」規劃（2021至2025年）以來，啟動新一輪找礦突破戰略行動，將黃金等戰略性礦產列為優先勘查重點。大陸在國家層面設立專項資金，組織全國地質隊伍重新撒網式勘探，尤其聚焦深部、海域和西部複雜地質區。

大陸自然資源部資料顯示，2025年全大陸新發現大中型礦產地達25處，其中多個金礦都達到千噸級，例如東北遼寧大東溝金礦的發現，正是在當地政府列為重大項目後，集中18家單位協同合作，僅用15個月完成野外勘查。

這種「國家主導+地方落實+企業參與」的模式，極大提升找礦效率與成功率。

2.探勘技術升級

另一個挖到金礦的關鍵是技術升級，在2010年以前，探勘金礦的深度僅為1000米左右，但過去許多金礦因埋藏深、訊號弱而難以發現，如今技術突破讓看不見的寶藏一一被人發現。

如今大陸已經實現4006.17米中國岩金第一深鑽，相當於鑽穿4.5座泰山，為深部找礦提供直接證據。另一個例子是，招金礦業聯合中南大學，利用AI構建3D智慧預測模型，成功在海底下1480米處發現優質礦脈。

遼寧大東溝首次在千枚岩地區應用變頻設備，實現鑽速動態調控，精準控制鑽探偏斜。此外，高精度物理探測、土壤微量元素分析等新技術不斷出現，可在地表圈定深部隱伏的礦靶區，大幅提升找礦命中率。

3.金價攀升成誘因

與此同時，國際金價上漲激發勘探積極性，由於黃金價格頻創歷史新高，使得原本不划算的低品位、深埋地底的金礦變得有開採價值，刺激企業加大勘探投入。

同時，大陸鼓勵採礦權市場化出讓，激發企業找大礦、找好礦的動力，形成誰投資、誰受益的良性機制，導致新疆、甘肅、內蒙古等地近年陸續發現大型礦床，形成東礦西擴、深海並進的新格局。

