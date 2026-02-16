汽車最擾人功能？大票人點名「螢幕觸控」：還要分心去點

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在汽車配備越來越多，ACC自動跟車、Keyless、抬頭顯示器等都被列為標配，只是對很多人來說，部分配備都用不到。就有網友在PTT的car板上發起討論，「最該被改掉的汽車配備？」話題引發熱論，許多人紛紛指向「螢幕觸控」。

原PO在PTT的car板以「最該被改掉的汽車配備？」發文，先自列5大雷點，其中「怠速熄火」被他一句話判死刑，「就是爛，無法護航」；「隱藏式門把」則讓他吐槽「不知道怎麼開門」；談到「三缸引擎」更直接反問「四缸不好嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

再來「取消實體按鈕改成螢幕觸控」，他抱怨開車時還要在螢幕上點來點去超不直覺；至於「氣氛燈」他也翻白眼，覺得開個車沒必要把車內弄成夜店風，最後拋出一句「還有什麼嗎？」

貼文引發熱論，「4.真的很雷，特別是冷氣也沒得調的」、「4，要就直接語音控制，點來點去是爛設計無誤」、「選單一層層的有夠搞人」、「開車還要分心看螢幕去點」、「大螢幕真沒屁用」、「冷氣用觸控根本智障，按鈕直覺方便，觸控只會分神。」

除了觸控螢幕，怠速熄火也同樣被點名「電瓶殺手」，「怠速熄火根本就是來亂的，開油電車或是純電車不是更好嗎？」「以環保名義製作出來減少使用壽命的東西」、「省那一點點油，到時壞啟動馬達、壞電池花更多」、「上車第一個必關的設計。」