不滿割頸案乾哥妹輕判！楊父、民團預計3月上街　要求立法院修法

▲楊姓少年父親痛批「法官是加害者幫凶」。（圖／記者吳銘峯攝）

記者劉人豪／台北報導

新北市國中割頸命案最高法院駁回上訴，全案定讞。郭姓少年（乾哥）與林姓少女（乾妹）分別被判12年及11年有期徒刑，依「少年事件處理法」，郭男服刑三分之一即可申請假釋，也就是最快4年就可能出獄。死者家屬楊爸爸不滿「少事法是惡法」、「法官是加害者幫兇」，民間團體「孩想陪你長大聯盟」表示，暫定3月會集結到立法院外要求修法。

死者楊姓國中生的父親痛批「少事法是惡法！法官是加害者幫兇」，並提到這次判決結果，等於告訴全台青少年有殺人權，只要敢動刀，法院都會保護他們。楊父更點名法官劉麗君，若認為兩名殺人犯有教化可能，等兩人出獄時，「你願意帶回家養嗎？」隨後提到，根據《少年事件處理法》，服刑三分之一即可申請假釋，加上審判過程的羈押時間，等於這兩人再過一、兩年就可以出來，而兩人都知道自己家的地址，「萬一他們再犯時誰負責？」

▲楊爸爸批評兇嫌沒有悔意。（圖／攝影中心）

孩想陪你長大聯盟在臉書發文表示，年後會和楊爸爸一起去立法院要求修法，並說近日開始有謠言攻擊受害者家屬「騙」民眾愛心募款，必須嚴重批評並憤怒的說，「希望您家終生都不會發生這種可以拿來騙的事情」。

另外有熱心民眾建議楊爸爸出來參選，或「造謠」楊爸爸要出來參選的言論，楊爸爸回應：「我會出來挑戰少事法是因為告別式承諾兒子的話，至於修法及校安問題就是想幫兒子積功德，不要再有人跟我們一樣！網路有人建議成為政治人物我只能說抱歉！我不喜歡政治，也從未想成為政治人物，將來也不會成為政治人物！」

孩想陪你長大聯盟說明，2024年3月16日辦理了一場追思音樂會，當天楊爸爸、楊媽媽都有到現場，然後，到場的立委們是不是忘了自己的承諾？2026年，我們依然要為了楊姓國中生、孩子們上街，目前暫定3月14日，在立法院外。