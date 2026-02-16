下午鋒面通過「北東有雨降溫」　初二轉乾、初三回溫

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）



記者陳嘉恩／台北報導

今天除夕下午將有一道鋒面通過，桃園以北及宜蘭、花蓮地區逐漸轉為有局部短暫雨，竹苗、台東及恆春半島也有零星短暫雨的機率，中南部地區為多雲到晴的天氣；鋒面過後，東北季風增強，北台灣白天氣溫較昨天下降，入夜後中部以北及宜蘭地區逐漸降到只有15至17度，感受較涼。

氣象署預報員賴欣國說，今天是天氣轉變的一天，下午開始將會有一道鋒面逐漸通過，北部以及東半部地區將會轉成有局部短暫雨的天氣型態，在明後兩天會受到東北季風影響，水氣上也是相對比較偏多一些。

氣象署預測，明天初一到後天初二東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；初一桃園以北及宜蘭、花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，中南部為多雲到晴；初二水氣稍減，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴。

初三起東北季風逐漸減弱，北部及東北部氣溫稍回升，各地早晚仍涼；各地大多為多雲到晴，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭地區有零星短暫雨。

但到了初四水氣稍增多，各地早晚仍涼；基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。初五、初六各地早晚仍涼；各地大多為多雲到晴，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

