以前都給6600元！她想「改包600元給父母」憂太過分　網給1建議

▲包600元紅包會很過分嗎？（示意圖／記者曾筠淇攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

每到農曆春節，許多人就會為了紅包要包多少而感到苦惱。近日一名女網友發文求助，表示自己過去有工作時，都會包6600元給父母，但今年為了進修重返校園，收入銳減，因此打算改包600元，這樣會太過分嗎？貼文曝光後，引起討論。

重返校園，收入銳減

這名女網友在Dcard上，以「過年各包600元給父母會很過分嗎？」為標題發文，提到今年24歲的她，曾在醫院工作2年半，當時過年都會各包6600元的紅包給父母。但為了補足學歷，原PO從去年9月開始回歸校園，每月收入僅1萬多元。

曾花5萬請出國！憂包600元太失禮

原PO透露，去年為了紀念重回學生身分，曾自費近5萬元請父母出國旅遊，但目前學費與生活費都需自理，現金流必須省著用才能撐到畢業。若要維持過往紅包行情，勢必得動用到股票等老本。經過思考，她猶豫今年是否乾脆不包，或是改包600元紅包當作祝福就好，但她還是擔心這樣會不合適，所以決定問問眾人意見。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我覺得可以乾脆不要包欸」、「有什麼好過分的？我辭職的那年包了66塊」。也有網友建議直接說，「心意有到就好啦！如果真的覺得奇怪，也可以說明自己的難處，直接說開，避免不必要的猜忌，通常家人都能理解的」、「如果是我會選擇不包，口頭表達現在的困境就夠了」、「直接說，然後不要包，相信他們也不希望你勉強自己包紅包」。