　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

以前都給6600元！她想「改包600元給父母」憂太過分　網給1建議

▲▼馬年專用紅包,新年,春節,新春,紅包。（圖／記者曾筠淇攝）

▲包600元紅包會很過分嗎？（示意圖／記者曾筠淇攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

每到農曆春節，許多人就會為了紅包要包多少而感到苦惱。近日一名女網友發文求助，表示自己過去有工作時，都會包6600元給父母，但今年為了進修重返校園，收入銳減，因此打算改包600元，這樣會太過分嗎？貼文曝光後，引起討論。

重返校園，收入銳減

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名女網友在Dcard上，以「過年各包600元給父母會很過分嗎？」為標題發文，提到今年24歲的她，曾在醫院工作2年半，當時過年都會各包6600元的紅包給父母。但為了補足學歷，原PO從去年9月開始回歸校園，每月收入僅1萬多元。

▲▼紅包,壓歲錢。（示意圖／記者曾筠淇攝）※紅包袋是馬年的,介意者斟酌

曾花5萬請出國！憂包600元太失禮

原PO透露，去年為了紀念重回學生身分，曾自費近5萬元請父母出國旅遊，但目前學費與生活費都需自理，現金流必須省著用才能撐到畢業。若要維持過往紅包行情，勢必得動用到股票等老本。經過思考，她猶豫今年是否乾脆不包，或是改包600元紅包當作祝福就好，但她還是擔心這樣會不合適，所以決定問問眾人意見。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我覺得可以乾脆不要包欸」、「有什麼好過分的？我辭職的那年包了66塊」。也有網友建議直接說，「心意有到就好啦！如果真的覺得奇怪，也可以說明自己的難處，直接說開，避免不必要的猜忌，通常家人都能理解的」、「如果是我會選擇不包，口頭表達現在的困境就夠了」、「直接說，然後不要包，相信他們也不希望你勉強自己包紅包」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
207 1 4251 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賈永婕聯繫上田秋堇了！　「通話30分鐘」
快訊／19:00發生規模4「極淺層地震」
新北司機趴駕駛座上猝死
丫頭被關美肌「37歲身材現形」！林襄罕素顏錄影 6女星真貌全

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

賈永婕聯繫上田秋堇了！小年夜「通話30分鐘」：緣分遲到了5年

快訊／19:00台中近海規模4「極淺層地震」　最大震度3級

玉山氣象站除夕夜堅守崗位　全台最高的年夜飯菜色曝

2026開運心理測驗！日本網站瘋傳「馬匹色彩學」測出你的年度轉運關鍵

除夕駐守全台最孤獨氣象站　氣象職人吃出最溫暖年夜飯

迎馬年！命理師警告：姓名有「文、哲」要小心：恐官司纏身

日本景區一堆台人？台灣小學生1句話「一票人笑出來」全笑翻

明天北部濕涼「低溫探14度」　中南部日夜溫差大

以前都給6600元！她想「改包600元給父母」憂太過分　網給1建議

公司發年終！只有「他和3同事」沒領到　網秒揪關鍵：你太衝動

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

旗袍女神李多慧

別管紅包了！陳其邁限量隱藏小卡曝光　一出手人氣直逼韓星

16歲少年「昌粉變昌黑」

正中午過馬路突昏倒！桃園女「口鼻狂流血」　3警衝出暖心救援

陪伴高雄人40多年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步吧

賈永婕聯繫上田秋堇了！小年夜「通話30分鐘」：緣分遲到了5年

快訊／19:00台中近海規模4「極淺層地震」　最大震度3級

玉山氣象站除夕夜堅守崗位　全台最高的年夜飯菜色曝

2026開運心理測驗！日本網站瘋傳「馬匹色彩學」測出你的年度轉運關鍵

除夕駐守全台最孤獨氣象站　氣象職人吃出最溫暖年夜飯

迎馬年！命理師警告：姓名有「文、哲」要小心：恐官司纏身

日本景區一堆台人？台灣小學生1句話「一票人笑出來」全笑翻

明天北部濕涼「低溫探14度」　中南部日夜溫差大

以前都給6600元！她想「改包600元給父母」憂太過分　網給1建議

公司發年終！只有「他和3同事」沒領到　網秒揪關鍵：你太衝動

曹雅雯喪父首個除夕　吐心聲：第一次過年沒有你

私處小疙瘩拖成菜花狀！　陸32歲男「確診HPV」反覆治療2年

中職除夕企劃！蔡其昌邀六隊球星圍爐過年　寫下新球季期許

不是造型！「黑森林蛋糕」為何叫這名　與1地方有關　

私下轉傳不等於散佈！少校分享「靠北長官」舊文　法院認證：免罰

蘋果傳接受日記憶體大廠漲價協議　價格翻倍且動態調整

賈永婕聯繫上田秋堇了！小年夜「通話30分鐘」：緣分遲到了5年

買房簽約驚見「20萬價差」…竟是代銷仲介費！夫妻怒告詐欺結果曝

快訊／19:00台中近海規模4「極淺層地震」　最大震度3級

西門町工程師遭無故「打爆眼鏡」　嫌逃一晚現身松山機場落網

見後輩爸媽不知道SM？　銀赫撂中文：SJ知道嗎XD

生活熱門新聞

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

除夕6生肖旺翻！「刮刮樂財神方位、招財數字」曝光

初一走春吉時曝！專家點名「4生肖」必備紅

好市多遇大戶！2台購物車「擺滿1美食」暴利轉賣　網逆風

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

過年變調！關鍵「少了1核心人物」　萬人爆共鳴

賈永婕「誤解鄭南榕」自責：天啊！我在天真什麼

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

快訊／10:50宜蘭近海規模3.8「極淺層地震」　最大震度4級

2026 LINE「免費過年貼圖」來了！

百貨內出現簡體字！一票人「突被巨城封鎖」

除夕「不能早睡」原因曝光！　10大禁忌一次看

更多熱門

相關新聞

她怕30歲「想換工作就難了」　過來人吐實話

她怕30歲「想換工作就難了」　過來人吐實話

隨著年齡增長，很多人都擔心未來會不好換工作、找工作。近日有一名25歲的女網友發文透露，她近期對於未來感到相當焦慮，深怕到了30歲後會找不到工作，如果過去從事服務業，30歲後有可能做文書相關工作嗎？貼文曝光後，引起討論。

找對象要求存款至少50萬會太過分嗎？網戰翻

找對象要求存款至少50萬會太過分嗎？網戰翻

她給紅包「噴破萬元」壓力大　過來人1招解

她給紅包「噴破萬元」壓力大　過來人1招解

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答

小年夜市場人潮爆棚！陳亭妃攜財神送紅包台南年味濃

小年夜市場人潮爆棚！陳亭妃攜財神送紅包台南年味濃

關鍵字：

紅包收入Dcard

讀者迴響

熱門新聞

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

歐巴馬：外星人真實存在　但不在51區

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

獨／這群人木星認愛小10歲男演員！甜曝交往細節

咬牙買房or終生租屋？　上班族用15年體悟

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

除夕6生肖旺翻！「刮刮樂財神方位、招財數字」曝光

汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！

吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！

林佩瑤離婚深夜反擊酸民！吐婚後6年未生子原因

更多

最夯影音

更多
Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面