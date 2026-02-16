找對象「要求存款至少50萬」會太過分嗎？兩派戰翻：除非你條件差

▲要求有50萬存款，會很過分嗎？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

相親或找對象時，不少人會設下經濟門檻。近日就有一名34歲的男網友發文表示，身邊同事有意幫他介紹女友，但他也提出要求，若女方年紀在30歲以上，存款至少要有50萬元，大家覺得這樣會太超過嗎？貼文曝光後，引起討論。

同事想介紹女友！他開條件：存款要50萬

這名男網友在Dcard上，以「介紹女友要求存款50萬太超過嗎」為標題發文，提到自己目前單身，同事熱心想幫忙介紹對象。原PO表示，因為自己已經34歲，所以心態上並非只是想玩玩，而是期望能穩定發展。

原PO向同事說出條件，若介紹的對象年紀超過30歲，存款起碼要有50萬元，才願進一步認識。不過，同事聽完後卻直言這個標準「太高了」，雙方看法出現落差。

擁400萬資產！原PO自曝有房

對此，原PO自曝經濟狀況，他目前在公家機關任職，月薪約35K，但股票加上現金約有400多萬元的資產，且他在士林有房子，婚後可以直接入住。以這樣的條件，要求50萬存款會太超過嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「30歲還沒50萬有點慘，你的要求不過分」、「我覺得要求不高，除非你其他條件真的太差，然後又有一堆隱形條件」、「每個人都有開條件的權利，更何況50萬很合理」、「建議放寬，把資產、月薪也納入考量」。也有網友則說，「你應該要說要有穩定工作跟理財儲蓄習慣，直接要求存款50萬以上，感覺不太好」、「你才35K，女生應該也不會看上你，就放心的說要存款50萬以上吧」、「34歲35K的話不太好找呢」。