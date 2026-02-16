公司聚餐「八、九年級生都不喝酒」　網1原因支持：又沒好處

▲八、九年級生都部喝酒了？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

每次舉辦尾牙活動，席間往往少不了飲酒助興的環節。不過，近日有網友發文分享觀察，指出在公司的尾牙宴上，整桌八、九年級的新進員工竟然沒有半個人喝酒，即便長官前來詢問，眾人也紛紛婉拒，讓他不禁疑惑，難道現在年輕人真的都不喝了嗎？貼文曝光後，引起討論。

尾牙整桌都新人！竟然沒人喝酒

這名網友在PTT上，以「現在八九年級真的都不喝酒了？」為標題發文，表示前幾天參加公司的尾牙時，發現同桌的同事全部都是八、九年級的職場「菜鳥」。讓他感到相當驚訝的是，整場飯局觀察下來，這群年輕人竟然完全沒有碰酒，與過去尾牙場合常見熱絡的飲酒氛圍形成強烈對比。

長官勸酒也遭拒！理由全是開車或過敏

原PO透露，即使是長官特地過來詢問要不要喝酒，這些新人也都直接推掉，拒絕的理由不外乎是待會要騎車、開車，不然就是聲稱自己對酒精過敏。看到這種狀況，讓原PO忍不住納悶，現在是否真的只剩下年紀大的人在喝酒？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不是不想喝，是不想跟你喝」、「很好呀，又不是多好喝的東西」、「七年級頭+1，不喜歡喝酒+1，從小就不覺得酒哪裡好喝」、「酒很難喝，而且又不能騎車、開車」、「我8年級中段，不喝酒，尾牙我也不喝」、「尾牙是上班，上班不能喝酒」。

還有網友直言，「難喝又傷身」、「酒傷身，喝酒又貴，又沒好處」、「認識的才會喝，不然傷身害己又貴」、「喝酒花錢傷身幹嘛喝」、「燒烤配可樂就好了，更爽又不傷身」、「可樂不健康，但喝酒絕對更傷身」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。