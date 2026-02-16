　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

有20個小孩！她給紅包「噴破萬元」壓力大　過來人1招解：省下很多

▲▼紅包,壓歲錢。（示意圖／記者曾筠淇攝）※紅包袋是馬年的,介意者斟酌

▲包紅包給晚輩，讓原PO壓力頗大。（示意圖／記者曾筠淇攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

農曆春節期間，發紅包雖然象徵喜氣，但對於不少民眾來說，這筆額外開銷卻成了沉重的經濟負擔。近日就有一名網友發文表示，指出親戚家中的小孩數量非常多，光是一人包600元，總支出就相當驚人。貼文曝光後，引起討論。

春節紅包負擔重！親戚小孩多達20人

這名網友在臉書社團「匿名公社」上發文直呼，「過年真的會有壓力！」他透露，親戚的小孩加總起來有二十幾個，若是一個人包600元，算下來也要花費1萬2000元。原PO坦言，這讓他真的不想面對親戚，覺得過年的人情壓力非常大，因此好奇詢問其他網友，是否也會有這樣的情況？

▲▼紅包,壓歲錢,千鈔,百鈔,鈔票,禮金。（示意圖／記者曾筠淇攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「出去旅遊就閃過了」、「講好都不要包就好」、「親戚之間講好都不要互包不就好了」、「200元意思到就好了」、「小孩子一個200元意思一下就好了」、「我的小孩從小到成年都沒收過長輩紅包，所以相對的，我第一次包見面禮，第二次以後就都沒包了！包了會沒完沒了」、「紅包分享喜氣，金額雙數即可。量力而為，討個吉利，來年自己也會迎來好運」。

網友建議改包刮刮樂，既有趣又省錢

也有網友建議，可以改給刮刮樂，「能閃就閃，閃不過就發100元刮刮樂」、「你可以包200元，放2張刮刮樂，會有趣很多，不要為了面子，為難自己」、「包100元刮刮樂」、「去買個刮刮樂，一人一張可以省下很多」。

02/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

紅包匿名公社

