淫魔富豪爆「想娶前女友19歲女兒」　送性感衣助她上哈佛

▲美國已故淫魔富豪艾普斯坦與前女友女兒瑟琳娜。（左圖／翻攝自Dubin Family Foundation；右圖／達志影像／美聯社）
記者詹雅婷／綜合報導
美國已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的醜聞持續延燒，根據司法部最新解密文件，艾普斯坦生前對前女友女兒、紐約名醫瑟琳娜（Celina Dubin）擁有異常執念，不僅長期以乾爹身分進入她的生活，甚至想取當年才19歲的瑟琳娜，讓她繼承包括惡名昭彰「蘿莉島」在內的龐大遺產。
紐約郵報報導，瑟琳娜是億萬投資家格倫杜賓（Glenn Dubin）的女兒，其母伊娃（Eva Dubin）曾與艾普斯坦往來多年。文件指出，艾普斯坦接近瑟琳娜，兩人往來訊息高達數百則。艾普斯坦還曾親自現身高中的曲棍球賽為她加油，瑟琳娜則在訊息中親暱稱呼他為「F叔叔」。
送性感衣 疑似動用人脈助她當模特兒、上哈佛
艾普斯坦對這名「乾女兒」的照護無微不至，2011年他在巴黎時，曾傳訊問瑟琳娜想要什麼禮物，瑟琳娜回覆想要「性感、適合晚上穿出去」的衣服，愛潑斯坦則爽快回應百分之百沒問題。
當瑟琳娜想成為職業模特兒時，艾普斯坦動用人脈想把瑟琳娜推上名模之路。後來瑟琳娜並未成為模特兒，但進入哈佛大學就讀，據信艾普斯坦曾從中斡旋，寫信與該校教授聯繫。
不僅如此，艾普斯坦2014年還曾告訴朋友，當時才19歲的瑟琳娜是他唯一想娶的對象，讓她繼承他的龐大遺產，包括戀童癖島小聖詹姆斯島（Little Saint James Island）。
Still find it crazy that Glenn Dubin's wife, Eva dated Epstein in the 80's possibly for years.— Witten (@The_Witten) February 10, 2026
Glenn and Eva's daughter, Celina, was the primary beneficiary of the January 2019 version of Epstein's Trust where she would inherit:
- Zorro Ranch
- The Island
- Whatever money left… pic.twitter.com/dDLmAtD5ag
不過針對相關消息，杜賓家族發言人嚴正回擊，稱艾普斯坦想娶瑟琳娜的說法只是隨口一說，家族成員不知情。另外針對致函哈佛教授護航瑟琳娜入學的指控，家屬強硬表示，瑟琳娜是靠自身優異成績錄取。
調查人員發現，艾普斯坦私人物品之中，有個標有「瑟琳娜照片」的盒子，甚至還有專為她建立的Spotify歌單。更令人震驚的是，有文件顯示，瑟琳娜與艾普斯坦弟弟並列為信託受益人。對此，瑟琳娜家屬回應，瑟琳娜2020年得知此事後，已立即簽署放棄聲明，她從未從中獲得任何個人利益。
目前瑟琳娜在西奈山醫院任職，對於這段被艾普斯坦鎖定的過往，杜賓家族發言人透過聲明表示，伊娃對於艾普斯坦的行為感到震驚，若早知艾普斯坦的惡行，絕不會讓他靠近孩子一步。
