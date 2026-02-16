淫魔富豪爆「想娶前女友19歲女兒」　送性感衣助她上哈佛

▲美國已故淫魔富豪艾普斯坦與前女友女兒瑟琳娜。（左圖／翻攝自Dubin Family Foundation；右圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的醜聞持續延燒，根據司法部最新解密文件，艾普斯坦生前對前女友女兒、紐約名醫瑟琳娜（Celina Dubin）擁有異常執念，不僅長期以乾爹身分進入她的生活，甚至想取當年才19歲的瑟琳娜，讓她繼承包括惡名昭彰「蘿莉島」在內的龐大遺產。

紐約郵報報導，瑟琳娜是億萬投資家格倫杜賓（Glenn Dubin）的女兒，其母伊娃（Eva Dubin）曾與艾普斯坦往來多年。文件指出，艾普斯坦接近瑟琳娜，兩人往來訊息高達數百則。艾普斯坦還曾親自現身高中的曲棍球賽為她加油，瑟琳娜則在訊息中親暱稱呼他為「F叔叔」。

送性感衣 疑似動用人脈助她當模特兒、上哈佛

艾普斯坦對這名「乾女兒」的照護無微不至，2011年他在巴黎時，曾傳訊問瑟琳娜想要什麼禮物，瑟琳娜回覆想要「性感、適合晚上穿出去」的衣服，愛潑斯坦則爽快回應百分之百沒問題。

當瑟琳娜想成為職業模特兒時，艾普斯坦動用人脈想把瑟琳娜推上名模之路。後來瑟琳娜並未成為模特兒，但進入哈佛大學就讀，據信艾普斯坦曾從中斡旋，寫信與該校教授聯繫。

不僅如此，艾普斯坦2014年還曾告訴朋友，當時才19歲的瑟琳娜是他唯一想娶的對象，讓她繼承他的龐大遺產，包括戀童癖島小聖詹姆斯島（Little Saint James Island）。

Still find it crazy that Glenn Dubin's wife, Eva dated Epstein in the 80's possibly for years.



Glenn and Eva's daughter, Celina, was the primary beneficiary of the January 2019 version of Epstein's Trust where she would inherit:

- Zorro Ranch

- The Island

- Whatever money left… pic.twitter.com/dDLmAtD5ag — Witten (@The_Witten) February 10, 2026

不過針對相關消息，杜賓家族發言人嚴正回擊，稱艾普斯坦想娶瑟琳娜的說法只是隨口一說，家族成員不知情。另外針對致函哈佛教授護航瑟琳娜入學的指控，家屬強硬表示，瑟琳娜是靠自身優異成績錄取。

調查人員發現，艾普斯坦私人物品之中，有個標有「瑟琳娜照片」的盒子，甚至還有專為她建立的Spotify歌單。更令人震驚的是，有文件顯示，瑟琳娜與艾普斯坦弟弟並列為信託受益人。對此，瑟琳娜家屬回應，瑟琳娜2020年得知此事後，已立即簽署放棄聲明，她從未從中獲得任何個人利益。

目前瑟琳娜在西奈山醫院任職，對於這段被艾普斯坦鎖定的過往，杜賓家族發言人透過聲明表示，伊娃對於艾普斯坦的行為感到震驚，若早知艾普斯坦的惡行，絕不會讓他靠近孩子一步。