最新畫面曝！馬太鞍溪堰塞湖水量僅為溢流前0.02%　8勇士駐守監控

▲馬太鞍溪堰塞湖最新畫面曝光。（圖／翻攝自Facebook／林業及自然保育署花蓮分署，下同）

記者劉人豪／花蓮報導

去年9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流事件造成嚴重災情，各工程單位正積極辦理各項復建工作，正逢春節連假將至，8人小組全天候監測馬太鞍溪堰塞湖，守護下游鳳林鎮、萬榮鄉和光復鄉三鄉鎮的居民安全。

林業及自然保育署花蓮分署指出，農曆春節將至，當大家準備返鄉團圓之際，有一支8人監測小組，依然堅守崗位，24小時駐守在山上，日夜監測著馬太鞍溪堰塞湖的最新情況。他們住在簡易苗圃，生活條件克難，山區氣溫入夜驟降，寒流來時更是刺骨寒冷。山上天氣瞬息萬變，濕冷、起霧、降雨都是日常。但為了守護下游鳳林鎮、萬榮鄉和光復鄉三鄉鎮的居民安全，他們假期不休息。

林業及自然保育署花蓮分署說明，每日3次人員目視巡查、空拍監控掌握湖區變化、全天候水位與壩體邊坡監測、夜間以「聽」監控壩體與水流細微變化，白天看、夜裡聽，任何細微聲響都不放過，只為第一時間掌握可能的風險。

在專業團隊努力下，堰塞湖降壩工程已於1月25日完成，湖水量明顯下降，整體風險大幅降低，完成了階段性的工作。但監測工作仍然持續，絕不鬆懈。

2月14日最新監測數據，湖水面積約2.0公頃，湖水體積約2.0萬立方公尺，水量僅為2025年9月23日溢流前的0.02%，數據顯示堰塞湖情勢趨穩，但山上的他們仍然日夜守望。