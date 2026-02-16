美官喊取消「藍白政客綠卡」　網笑：Just do it！還是美國人厲害

▲華府智庫安全政策中心(Center for Security Policy)高級研究員紐夏(Grant Newsham)。（圖／翻攝Ｘ）



記者崔至雲／台北報導

行政院提出的8年1.25兆軍購特別條例仍卡關未付委，引發美國不分黨派國會議員高度關注，日前美國37位跨黨派參眾議員都特地致函關切；今華府智庫安全政策中心（Center for Security Policy）高級研究員紐夏（Grant Newsham）近日喊話美國政府取消藍白政客及其親屬的美國簽證跟綠卡。對此，前桃園市議員王浩宇說。「取消美簽、凍結資產、註銷永久居留權，嚇死他們」。不少網友也表示，「說到底還是美國人厲害！」、「Just do it」。

退役美國海軍陸戰隊上校、華府智庫「安全政策中心」（Center for Security Policy）高級研究員紐夏（Grant Newsham）於台灣時間14日深夜在X平台轉發共和黨籍聯邦眾議員魯納（Anna Paulina Luna）的貼文。魯納當天公開37名跨黨派議員致函台灣在野領袖的信件，表示「台灣的朋友們：我與國會同僚共同敦促立法院支持賴總統，為其完整的國防預算案提供經費。北京的威脅真實存在而且日益加劇。美國與台灣站在一起，但台灣必須堅定，全世界都在關注。」

紐夏則進一步評論指出，國會聲援固然重要，但他認為國民黨與民眾黨內有過多「親中」政客，若要採取更有效的方式，美國政府應考慮取消這些政客及其親屬的美國簽證與綠卡。

相關發言在台灣社群平台迅速引發討論，不少網友表達支持，主張應公開名單、凍結在美資產，甚至有人呼籲對在美親屬採取更嚴厲措施。

消息一出後，王浩宇發文笑稱，「取消美簽、凍結資產、註銷永久居留權，嚇死他們！」結果一票網友也力挺，「說到底還是美國人厲害！美國人加油，硬起來」、「高招！還是美國人厲害啊」、「Just do it」、「笑死！他們一定怕爆」、「正確做法」、「爽爽爽！喜歡當中國人嘛！」。