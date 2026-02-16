　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／回應美參眾議員致函　韓國瑜：國防特別預算列最優先議案

▲立法院長韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

▲立法院長韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

美國37位跨黨派參、眾議員日前聯名致函立法院長韓國瑜、藍白兩黨的黨主席，希望盡速通過1.25兆國防特別預算。對此，韓國瑜今（16日）表示，台灣的立法委員無論黨派立場為何，大家對於守護國家、強化自我防衛能力等決心絕對一致且堅定，針對國防特別預算條例，他會積極協助各黨團間的溝通與協調，所以在立法院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案，立法院會克盡職責，以嚴肅而堅定的態度在台灣安全，以及維護印太地區的和平與穩定作出負責任的貢獻。

立法院16日上午發布一則韓國瑜與立法院副院長江啟臣的中英文聯合聲明，回應美國聯邦參、眾議員聯名致函關心我國國防預算。韓國瑜表示，誠摯感謝各位長期以來對台灣安全與民主韌性的支持與關心，台美友好建立在共享民主價值，以及共同維護印太 地區和平穩定的承諾，是雙方關係的重要基礎，是長期的價值夥伴，立法院珍惜且重視台美緊密的合作關係以及美國國會對台灣的堅定支持。

韓國瑜說，台灣身處在複雜的地緣政治環境，他及江啟臣一向關注我國的國防、外交及僑務工作，並高度重視國防、安全與經濟合作議題，期盼透過台灣自身的努力以及與夥伴國家的合作，共同維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

韓國瑜指出，他與江啟臣各自作為立法院院長與副院長，所代表的是一個由國民黨、民眾黨、民進黨及無黨籍立法委員共同組成的多元國會，民主社會中存在不同意見，並透過理性辯論達成共識，是民主制度的成熟表現，也希望向美國國會友人表達，台灣的立法委員與各位一樣，懷抱對國家的熱愛與責任感，無論黨派立場為何，大家對於守護國家、強化自我防衛能力、確保國家安全、社會安定與經濟繁榮的決心，絕對一致且堅定。

韓國瑜表示，「中華民國（台灣）是蓬勃的民主國家，立法院作為國家最高民意機關，會堅持在公開、透明及符合法治的程序下，審議各項議案以及達成跨黨派的共識，透過理性思辨與國會參與更將有助於提升國防政策的社會支持。針對國防特別預算條例，我們會積極協助各黨團間的溝通與協調，營造理性對話的環境，立法院一定會在符合國家國防需求以及回應民意期待下，充分討論並審慎審議相關議案，這樣的過程不僅符合民主程序，更有助於凝聚台灣社會對國防預算的共識」。

「立法院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案，我們也相信在各政黨的努力下能看到進展。」韓國瑜強調，台灣有自我防衛的決心，也一向致力維護台海與區域的和平與穩定，立法院肩負全國2300萬民意的託付，會克盡職責，為國家的安全、發展與繁榮努力，也珍惜與美國國會之間開放且坦率真誠的互動交流，相當重視各位的意見，「我們將以嚴肅而堅定的態度在台灣安全，以及維護印太地區的和平與穩定作出負責任的貢獻。

02/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

韓國瑜立法院江啟臣國防特別預算軍購美國

