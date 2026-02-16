日本扣押中國漁船後放人　高市早苗：持續堅定執法取締

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本12日扣押一艘中國漁船、逮捕47歲中國籍船長，並在中方提交保證支付擔保金的書面文件之後放人。針對這起事件，日本首相高市早苗15日晚間透過社群媒體X發文表示，為了防止外籍漁船非法作業，政府將持續以堅定態度進行執法。

這起事件發生於長崎縣五島市女島燈塔西南方約170公里的日本專屬經濟區（EEZ）海域，水產廳12日例行巡邏時發現這艘中國漁船，要求停船接受登船檢查，但該船反而加速逃離，日方隨即依涉嫌違反《漁業主權法》為由扣押漁船，並逮捕47歲中國籍船長鄭念力。水產廳獲得中方擔保金承諾後，13日晚間釋放船長，並由取締船將其送返停泊在EEZ內的中國漁船。

共同社報導，高市早苗在文中援引聯合國海洋法公約與漁業主權法相關規定指出，「只要提交擔保金或保證文件，依規定就必須迅速釋放」，此次處置完全符合國際法規範，政府作為並無不當，為防止外國漁船違法捕撈，今後仍將以堅定態度執行取締。