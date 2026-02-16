俄男騙睡40女！　眼鏡「藏鏡頭」偷錄性愛片外流

▲特拉霍夫被控在迦納旅遊期間，利用偽裝成太陽眼鏡的隱藏攝影機，秘密紀錄下與多名女性的親密性愛過程。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

西非國家迦納近日爆發一起震驚社會的偷拍案。一名俄羅斯部落客特拉霍夫（Yaytseslav Trahov）被控在迦納旅遊期間，利用偽裝成太陽眼鏡的隱藏攝影機，秘密紀錄下與多名女性的親密性愛過程，並將影片上傳至付費頻道謀利。目前迦納官方已介入調查，並傳喚俄羅斯大使，誓言要將其引渡回國受審。

變態部落客化身「搭訕達人」 眼鏡藏鏡頭偷拍性愛片

根據《太陽報》報導，現年30多歲的特拉霍夫在網路上以「搭訕達人」自居，經常在TikTok等社群平台分享自己在街頭搭訕女性的短片。然而，私底下他卻涉嫌使用一副裝有針孔攝影機的太陽眼鏡，在未經同意的情況下，全程錄下與女性約會及發生性行為的過程。

當地媒體指出，特拉霍夫隨後將這些私密影片上傳至通訊軟體Telegram的付費頻道，供訂閱者觀看賺取現金。目前已有約40名女性向警方報案，指控其惡劣行徑。不少受害者在網路上看到自己赤裸的親密影像後，感到既驚恐又憤怒，且部分影像甚至已外流至社群平台X。

以看房為由誘騙仲介 受害女性心有餘悸

一名在當地從事房地產仲介的女性受訪時透露，特拉霍夫在抵達迦納後不久，便在購物中心主動搭訕，聲稱自己正在尋找新的公寓。兩人交換聯絡方式後，約定在他的公寓討論租房細節。

「一到現場，對話內容就開始變得很不對勁，完全跟專業無關。」該名女性警覺性高，隨即選擇離開，她強調，「我們之間從未發生過任何不當行為。」儘管她幸運躲過一劫，但仍有多名女性坦言，雖然發生性行為是出於自願，但完全不知道過程被全程偷拍並放上網販售。

迦納政府強硬追人 最高可判25年監禁

針對此案，迦納通訊暨數位化部長喬治（Sam George）態度強硬，證實已傳喚俄羅斯駐迦納大使，要求俄方配合調查並引渡嫌犯。雖然初步調查顯示特拉霍夫可能已經離境，但喬治強調，「我們會動用所有資源，並與國際刑警組織（Interpol）合作，一定要讓他回迦納面對法律的制裁。」

根據迦納《2020年網路安全法》，未經同意發布成人露骨影像，最高可面臨25年有期徒刑。喬治更補充，若嫌犯拒絕回國，不排除進行缺席審判。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：

性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

保護被害人隱私，避免二度傷害。

移除下架性影像，洽性影像處理中心。

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。