大陸 大陸焦點 特派現場

陸少數民族「門神」崇拜大不同　掛木製男性生殖器起辟邪鎮宅之用

▲西藏門隅地區門巴族的生殖器崇拜也是一種除厄的門神作用。（圖／翻攝微博）

▲西藏門隅地區門巴族的生殖器崇拜也是一種除厄的門神作用。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

農曆春節貼門神是華人社會常見習俗，大陸不同地區與民族對「門神」的定義與呈現方式差異甚巨。有大陸學者指出，門神崇拜在歷史演進中不斷變化，既有武將鎮邪形象，也出現祈福型、女性門神，甚至在部分少數民族地區發展出以石頭或木製男性生殖器作為鎮宅象徵的做法，展現多元文化背景下的民俗樣貌。

▲武門神代表鎮邪除厄。（圖／翻攝微博）

▲武門神代表鎮邪除厄。（圖／翻攝微博）

《澎湃新聞》報導，門神崇拜與門神迷信，是社會史演進過程中具有重要意義的文化現象。這種觀念形態的歷史變化，其實往往體現出多種不同的文化基因在不同的民俗背景中、不同的社會層次間、不同的心理條件下奇妙的復合作用。例如，穆桂英、秦良玉、送子娘娘等女性門神的出現，無疑就顯示出男性中心社會的傳統觀念在某種條件下承受到自下而上的衝擊。

文章分析，門神形象並非一成不變。除秦瓊、尉遲恭等武將門神外，民間也出現穆桂英、秦良玉、送子娘娘等女性門神，反映不同社會心理與審美轉變。內門常貼「祈福門神」，大門仍以武士門神鎮守，顯示傳統鎮邪觀念仍深植人心。

▲穆桂英和秦良玉組成的女性門神。（圖／翻攝微博）

▲穆桂英和秦良玉組成的女性門神。（圖／翻攝微博）

在少數民族地區，門神崇拜呈現不同形態。岷江上游羌族以白石為崇拜象徵，供奉於門窗。青海部分土族家庭張貼格薩爾王、花木蘭或秦瓊、尉遲敬德等木板門神像，也有僅在門後祭香而不貼像的做法。

廣東畬族供奉祖先盤瓠的「祖圖」，祭拜時涉及向門神行禮；雲南昆明官渡區撒梅人於年節或新房落成時，在門口懸掛八卦圖、門錢與甲馬圖樣，以祈求平安與五穀豐登；湘西北土家族則祭祀「四官神」或「仕官神」，牌位多設於堂屋大門後，每逢節令誦讀祭詞，祈求財運與六畜興旺。

▲文門神象徵天官賜福。（圖／翻攝微博）

▲文門神象徵天官賜福。（圖／翻攝微博）

值得注意的是，西藏門隅地區門巴族的做法更具原始色彩。藏曆十二月二十九日，人們以麥粉或青稞粉在門上繪製白色圖案祈福，並在屋簷下懸掛約一公尺長的木製男性生殖器模型，當地稱為「辛基白列」，民間認為此舉可防止「閭」女神入屋作祟，確保家人平安。

雲南西盟佤族宗教中心的大房屋正門刻有裸體男子形象，被解讀為具有宗教與鎮護意義；納西族則在門前立兩塊石頭作為男女二神守護。

文章認為，門神崇拜在不同地域、文化系統與社會結構中呈現多樣形式，既包含鎮邪祈福的共同願望，也反映歷史文化演變，對門神民俗的深入研究，有助於理解傳統文化在不同時代與社會背景下的變遷軌跡。

門神文化民俗少數民族祈福女門神生殖崇拜

