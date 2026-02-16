　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小年夜彰化連2起溺水！上午驚見女浮屍　深夜36歲男溺斃

▲▼小年夜彰化連2起溺水！上午驚見女浮屍　深夜36歲男溺斃。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲小年夜深夜，消防救起遇溺的36歲男子。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、游瓊華、柯沛辰／彰化報導

小年夜連傳兩起憾事！彰化秀水鄉青埔橋昨天（15日）晚間一名36歲男子不明原因溺水，消防獲報趕抵救援，搜索1個多小時後將人救上岸，但送醫搶救後仍宣告不治。同日早上，福興鄉東螺溪也發現一具女性浮屍。

民眾目擊落水橋邊留衣物　消防出動9車2船無人機搜救

彰化縣消防局15日晚間接獲報案，民眾表示目擊一名男子不明原因落水，橋邊還放有落水者衣物，因此立即出動9車、2船、17名消防、14名義消及1台無人機救援，持續在落水點半徑約50公尺搜尋。

▲▼小年夜彰化連2起溺水！上午驚見女浮屍　深夜36歲男溺斃。（圖／記者唐詠絮翻攝）

送醫急救1個多小時仍宣告不治

消防晚間9點09分抵達，救難協會搜尋人員晚間10點38分發現疑似溺者，10點43分將男子吊掛上岸。不過，AED監測不建議電擊，因此使用Lucas自動心肺復甦機，持續監測生命徵象，並送往秀傳醫院急救，但搶救1個多小時後仍回天乏術。

▲▼小年夜彰化連2起溺水！上午驚見女浮屍　深夜36歲男溺斃。（圖／記者唐詠絮翻攝）

目前疑似遇溺者家屬已前往醫院確認男子身分，警消也在距離落水處約15公尺的福德堂發現疑似落水男子騎乘的機車。至於確切落水原因，仍待調查釐清。

同日東螺溪也發現女浮屍　警方續查死因經過

事實上，彰化縣福興鄉東螺溪同一天上午才發現一具女性浮屍，經下水打撈上岸，初步確認死者是59歲余姓女子。而全案詳細發生原因及經過，也同樣有待警方進一步釐清。

▼彰化縣東螺溪驚見浮屍，死者為59歲余姓女子，死因仍有待進一步調查釐清。（圖／民眾提供，下同）

▲彰化縣東螺溪驚見浮屍，死者為59歲余姓女子，死因仍有待進一步調查釐清。（圖／民眾提供，下同）

▲彰化縣東螺溪驚見浮屍，死者為59歲余姓女子，死因仍有待進一步調查釐清。（圖／民眾提供，下同）

 
02/14 全台詐欺最新數據

台東縣成功鎮三仙台海域15日下午發生溺水事件，一名男子在距岸約百公尺外載浮載沉，經海巡與消防單位聯手救援，確認已明顯死亡，未送醫處理。

