　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

78歲嬤市場買年貨誤認機車遭竊　屏東暖警地毯式搜尋找回愛車

▲屏東警分局員警幫徐婦找到機車。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局員警幫徐婦找到機車。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市78歲徐姓婦人採買年貨後遍尋不著機車，誤以為遭竊急報警。屏東警分局員警受理後耐心安撫、地毯式搜尋，10分鐘內尋回完好車輛，原來是記錯停放位置，虛驚一場。

屏東警察分局建國派出所警員王韋鈞日前接獲報案，一名78歲徐姓婦人表示，自己將機車停放在和生市場某攤販旁，徒步進入市場內購買年貨，待採買完準備牽車返家時，卻發現機車憑空不見，擔心遭竊，心急如焚，立即請求警方協助。

員警趕抵現場時，只見徐婦神色焦急，不斷在市場攤販間來回穿梭，顯得相當徬徨。經詳細詢問車輛外觀特徵及停放位置後，警方研判機車有上鎖，遭竊可能性較低，應仍停放於市場周邊，極可能因人車眾多而一時記錯地點。

由於年關將近，傳統市場人潮湧動、攤販密集，增加尋車難度。王員隨即徒步展開地毯式搜尋，除逐一查看市場內各停車區域，也向外擴大至鄰近巷弄、騎樓與路口周邊仔細查找。

經過約10分鐘積極搜尋，終於在市場路口轉角處發現徐婦機車，車輛完好無損。徐婦見愛車失而復得，連聲向警方致謝，並不好意思地表示：「可能一時頭昏走錯方向，真的很感謝警方幫忙！」。

分局長陳勇誌呼籲，民眾停放車輛時務必確實上鎖，並可利用手機拍照記錄停放位置或周邊明顯地標，以降低遺失風險、避免誤會發生。如遇緊急狀況，可立即撥打110報案，警方將迅速到場協助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
207 1 4251 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林佩瑤離婚深夜反擊酸民！吐婚後6年未生子原因
大轉折！放棄醫院副院長職位　他改當台鐵司機員
快訊／回應美參眾議員致函　韓國瑜：國防特別預算列最優先議案
歐巴馬親口認了「外星人真實存在」　但不在51區
房市慘淡「一票喊賠售？」　真實數據曝光！專家笑了
11大速食店過年營業時間懶人包　拿坡里、必勝客今下午3點打烊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

78歲嬤市場買年貨誤認機車遭竊　屏東暖警地毯式搜尋找回愛車

2026馬力全開．屏東迎好年晚會開幕　玖壹壹+張秀卿嗨翻仁愛路

搭鐵道走春　集集燈會從小年夜展到3月3日

山老鼠光天化日下盜採扁柏漂流木　警方山路前後包抄追捕到案送辦

南投燈會情人節點亮雙主燈　「反應過激的貓」IP作者現身代言

桃園新春客家活動　多元互動闖關拿福袋

減廢、永續飲食全做到　彰化兩校拿下生態學校綠旗

小年夜市場人潮爆棚！陳亭妃攜財神送紅包　台南年味濃

快閃防火宣導夯翻社區！南消互動體驗迎春　小小消防員嗨翻天

寒冬送暖！東港警、里長、善心漁業業者送物資給弱勢家庭

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

旗袍女神李多慧

別管紅包了！陳其邁限量隱藏小卡曝光　一出手人氣直逼韓星

16歲少年「昌粉變昌黑」

正中午過馬路突昏倒！桃園女「口鼻狂流血」　3警衝出暖心救援

陪伴高雄人40多年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步吧

78歲嬤市場買年貨誤認機車遭竊　屏東暖警地毯式搜尋找回愛車

2026馬力全開．屏東迎好年晚會開幕　玖壹壹+張秀卿嗨翻仁愛路

搭鐵道走春　集集燈會從小年夜展到3月3日

山老鼠光天化日下盜採扁柏漂流木　警方山路前後包抄追捕到案送辦

南投燈會情人節點亮雙主燈　「反應過激的貓」IP作者現身代言

桃園新春客家活動　多元互動闖關拿福袋

減廢、永續飲食全做到　彰化兩校拿下生態學校綠旗

小年夜市場人潮爆棚！陳亭妃攜財神送紅包　台南年味濃

快閃防火宣導夯翻社區！南消互動體驗迎春　小小消防員嗨翻天

寒冬送暖！東港警、里長、善心漁業業者送物資給弱勢家庭

全家都頭暈！消防局警告：當心一氧化碳中毒

年假美食不負債！全民運動署推客製化課程

閃兵風波／「閃兵一班2」更大咖！陳柏霖、修杰楷5藝人+3人自首

最新畫面曝！馬太鞍溪堰塞湖水量僅為溢流前0.02%　8勇士駐守監控

郁方求賴清德「提非常上訴」！　再轟割頸案法官：你們養出人渣訟棍

日本扣押中國漁船後放人　高市早苗：持續堅定執法取締

居家5招迎富送窮！　「馬桶刷乾淨」輕鬆招好運

毛帽頂端「為何多一顆球」？　外媒揭歷史演變：不只是裝飾

林佩瑤離婚深夜反擊酸民！　婚後6年未生子：不想為別人犧牲自由

拔除新選擇！智齒貼近神經好怕麻木　陽明交大醫院推二階段手術

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

地方熱門新聞

國際肯定！彰化兩所國小通過台美生態學校綠旗

財神降臨高雄小港！彩券行店員驚喜鳴炮

集集燈會從小年夜展到3月3日

「反應過激的貓」IP作者現身代言

高鐵台南站春節首日湧人潮黃偉哲發春聯紅包迎新年

山老鼠光天化日下盜採扁柏漂流木遭警緝獲送辦

小年夜市場人潮爆棚！陳亭妃攜財神送紅包台南年味濃

快閃防火宣導夯翻社區！南消互動體驗迎春小小消防員嗨翻天

南門市場浴火重生

桃園新春客家活動　多元互動闖關拿福袋

桃園捷運綠線北機廠替代道路　春節開通

高雄景觀樹修課程結訓　236證照出爐！

春節就醫免排隊！台南啟動醫療服務不打烊專區

土地一坪換一坪　高雄大林蒲遷村有譜

更多熱門

相關新聞

深夜開車閃狗衝進田中　24歲長髮妹嚴重驚嚇

深夜開車閃狗衝進田中　24歲長髮妹嚴重驚嚇

巒鄉深夜驚傳自小客車衝入農田事故，24歲柯姓女子為閃避突竄流浪狗失控偏離車道，所幸人未受傷。內埔警分局員警迅速到場處理，不僅完成事故程序，更貼心護送驚魂未定的柯女返家，暖心舉動獲肯定。

小琉球女潛水教練下水　失聯逾20天成乾屍

小琉球女潛水教練下水　失聯逾20天成乾屍

屏東民宅暗藏「四色牌」賭場　女主持人送辦

屏東民宅暗藏「四色牌」賭場　女主持人送辦

枋寮小貨車搶快左轉　猛撞直行廂型車

枋寮小貨車搶快左轉　猛撞直行廂型車

春節加成10天　屏東運將違規最高罰9千

春節加成10天　屏東運將違規最高罰9千

關鍵字：

屏東機車遺失警方協助年貨採買婦人

讀者迴響

熱門新聞

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

女學生闖紅燈挨罰500大哭！員警暖心遞面紙

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

劉雨柔過年爆衝突？PO黑底文「不委曲求全」帶女回南部

吳敦告別式「演藝圈只有2人到場」！

為了看女神！鴻海男中千萬　妻回4字

紅包能包1000元嗎？民俗專家給解答

咬牙買房or終生租屋？　上班族用15年體悟

小年夜「6大禁忌」快看！　做錯這事恐窮一整年

小琉球女潛水教練下水　失聯逾20天成乾屍

日人曝來台千萬別說「這句」一票狂點頭

「中山之狼」性侵孕婦　判死求再審遭駁

更多

最夯影音

更多
Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面