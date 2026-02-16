78歲嬤市場買年貨誤認機車遭竊　屏東暖警地毯式搜尋找回愛車

▲屏東警分局員警幫徐婦找到機車。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者陳崑福／屏東報導

屏東市78歲徐姓婦人採買年貨後遍尋不著機車，誤以為遭竊急報警。屏東警分局員警受理後耐心安撫、地毯式搜尋，10分鐘內尋回完好車輛，原來是記錯停放位置，虛驚一場。

屏東警察分局建國派出所警員王韋鈞日前接獲報案，一名78歲徐姓婦人表示，自己將機車停放在和生市場某攤販旁，徒步進入市場內購買年貨，待採買完準備牽車返家時，卻發現機車憑空不見，擔心遭竊，心急如焚，立即請求警方協助。

員警趕抵現場時，只見徐婦神色焦急，不斷在市場攤販間來回穿梭，顯得相當徬徨。經詳細詢問車輛外觀特徵及停放位置後，警方研判機車有上鎖，遭竊可能性較低，應仍停放於市場周邊，極可能因人車眾多而一時記錯地點。

由於年關將近，傳統市場人潮湧動、攤販密集，增加尋車難度。王員隨即徒步展開地毯式搜尋，除逐一查看市場內各停車區域，也向外擴大至鄰近巷弄、騎樓與路口周邊仔細查找。

經過約10分鐘積極搜尋，終於在市場路口轉角處發現徐婦機車，車輛完好無損。徐婦見愛車失而復得，連聲向警方致謝，並不好意思地表示：「可能一時頭昏走錯方向，真的很感謝警方幫忙！」。

分局長陳勇誌呼籲，民眾停放車輛時務必確實上鎖，並可利用手機拍照記錄停放位置或周邊明顯地標，以降低遺失風險、避免誤會發生。如遇緊急狀況，可立即撥打110報案，警方將迅速到場協助。