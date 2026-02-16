　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國際都羨慕台灣經濟！　賴清德籲朝野審預算：助台灣發展一臂之力

▲▼總統賴清德召開「因應台美簽署貿易協議新局」國安高層會議會後記者會。（圖／記者劉亮亨攝）

▲總統賴清德。（圖／記者劉亮亨攝）

記者崔至雲／台北報導

今（16日）是除夕，總統賴清德一早前往金山承天宮參香。對於新年的新施政目標，賴清德表示，去年全年經濟成長率達到8.68%，國際都很稱羨，國際機構也有預估台灣今年的經濟成長率會超過8%，「情勢非常好」，籲請立法院朝野黨團通通都要好好來審查預算，讓預算盡速能夠完成審議，來助台灣經濟發展一臂之力。

賴清德今日一早先後前往金山承天宮、金山慈護宮參拜，接著將前往新北市警局金山分局慰勞值班員警，面對媒體受訪時，賴清德談到新年施政目標。他表示，他非常感謝過去一年百工百業還有全國民眾都在崗位上認真努力，在經濟方面交出了一張亮眼的成績單，去年第四季台灣經濟成長率高達12.86%，全年經濟成長率達到8.68%，可以說是國際都很稱羨。

賴清德提到，關稅已經談定，今年的經濟成長率主計總處預估高達7.71%，國際機構也有預估台灣今年的經濟成長率會超過8%，換句話說情勢非常好，關稅談判底定對台灣的經濟發展是一個新的局面，所以他會率領團隊馬不停蹄，推動各項經濟建設，讓國家經濟能夠持續發展，籲請朝野立法院黨團通通都要好好來審查預算，讓預算盡速能夠完成審議，來助台灣經濟發展一臂之力。

針對國家安全方面，賴清德說，國防預算方面提出了特別預算，八年1.25兆元，平均一年就是1560億元，日本2026年的國防預算高達1.8兆台幣，韓國高達1.4兆台幣，都比台灣要來得多，以台灣的經濟實力，台灣絕對有能力來編列這樣的特別預算來保護國家安全，尤其是面對中國的威脅一定要自立自強，只有自助才有可能人助，也只有集體防禦、責任分擔，才有辦法確保印太的和平穩定。

賴清德接著說，新的一年，他會持續來關注中小微企業面臨的各項問題，也會來幫助基層的民眾來照顧他們的生活，讓他們也都能夠安居樂業，這是後續他要做的工作，團隊會馬不停蹄加緊腳步，把每一項工作都做好，讓國家更安全、經濟更發展，人民的生活能夠安居樂業。 

02/14 全台詐欺最新數據

207 1 4251 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

林佩瑤離婚深夜反擊酸民！吐婚後6年未生子原因
大轉折！放棄醫院副院長職位　他改當台鐵司機員
快訊／回應美參眾議員致函　韓國瑜：國防特別預算列最優先議案
歐巴馬親口認了「外星人真實存在」　但不在51區
房市慘淡「一票喊賠售？」　真實數據曝光！專家笑了
11大速食店過年營業時間懶人包　拿坡里、必勝客今下午3點打烊

