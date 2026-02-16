2026馬力全開．屏東迎好年晚會開幕　玖壹壹+張秀卿嗨翻仁愛路

▲「2026馬力全開．屏東迎好年」115年新春晚會暨市集。（圖／屏東市公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

「2026馬力全開．屏東迎好年」115年新春晚會暨市集活動今晚在屏東市仁愛路盛大開幕，星光卡司接力登場、福氣市集熱鬧展開，吸引大批市民與遊客湧入同歡，在音樂、美食與親子遊樂交織下，共迎嶄新的一年。

「2026 馬力全開．屏東迎好年」屏東115年新春晚會暨市集活動，15日晚間在屏東市仁愛路熱鬧登場，現場人潮滿滿，歡呼聲與掌聲此起彼落，為新春揭開熱鬧序幕。

開幕式由屏東市長周佳琪與屏東市民代表會主席林淑香等貴賓共同出席，正式啟動系列迎春活動。周佳琪表示，春節是家人團聚、共享歡樂的重要時刻，市公所特別規劃結合音樂、市集與親子遊樂的多元活動，希望讓市民在熟悉的城市街道中，感受到最溫暖、最熱鬧的年節氛圍，也邀請全國民眾春節期間來屏東走春、迎好年。

晚會卡司陣容堅強，由人氣天團玖壹壹、台語歌后張秀卿、饒舌歌手阿跨面、新生代創作歌手芮鯊，以及青春活力滿點的WING STARS 台鋼雄鷹啦啦隊輪番登台演出。從動感電音、經典台語金曲到饒舌創作，多元曲風炒熱現場氣氛，成功點燃春節第一波高潮。

除主舞台精彩演出外，活動現場同步推出新春福氣市集，集結屏東在地特色美食、人氣伴手禮與創意手作攤位，民眾一邊欣賞演出、一邊逛市集，濃濃年味瀰漫整條仁愛路。

深受親子族群喜愛的主題投幣式遊具也吸引大批家庭駐足體驗，包含藍色直升機、夢幻獨角獸木馬、造型香蕉船與兒童空氣炮等人氣設施，打造出最可愛、最喜氣的屏東專屬樂園，讓大小朋友玩得不亦樂乎，笑聲不斷。

周佳琪表示，「115年新春晚會暨市集活動」將持續至2月20日，期間每日安排不同主題街頭藝人演出，包括小丑氣球秀、夢幻泡泡秀與奇幻魔術秀等，內容豐富多元。她歡迎民眾把握春節假期，攜家帶眷走訪屏東，在熱鬧與溫馨交織的氛圍中，共度歡樂新春時光。

更多活動詳情，請持續關注屏東市公所官方臉書粉絲專頁。