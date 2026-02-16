　
大陸 大陸焦點 特派現場

「除夕夜趕年獸」非遠古流傳　陸專家：來自百年前上海小報裡的畫　

▲百年前上海小報裡的《紫微高照》年畫。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲《紫微高照》年畫裡的「年獸」。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

進入農曆春節，每到除夕夜，貼春聯、放鞭炮「趕年獸」的故事從小聽到大，彷彿是一種遠古習俗的記憶。然而，有學者認為，這個家喻戶曉的傳說其實不到百年歷史，最早誕生於20世紀初的上海報刊，屬於近代形成的「新年俗」，此論點近日在上海一場年俗主題展覽中引起外界熱議。

《澎湃新聞》報導，「過年貼春聯、放鞭炮，是為了驅趕張牙舞爪的年獸」，這是刻在每個人記憶裡的新年傳說。家家戶戶守歲迎春，皆是為了躲過年獸侵擾、慶祝從年獸口中幸存下來。但你知道嗎？這個家喻戶曉的說法，並非流傳千年的古老傳說，而是只有不到一百年的「新歷史」。

▲百年前上海小報裡的《紫微高照》年畫。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲百年前上海小報裡的《紫微高照》年畫。（圖／翻攝澎湃新聞）

上海社科院文學所民俗研究室主任畢旭玲表示，「年獸」並未見於古籍記載，最早出現在20世紀初上海小報，「當時新聞出版業發達，有人受傳統年畫《紫微高照》影響，將畫中被鎖住的異獸附會為「常欲食人」的怪獸，並創造出年獸傳說，經媒體傳播後逐漸流行。」

《紫微高照》年畫為石柱鎖住一隻異獸，紫微星君化身力士看守，象徵鎮壓邪惡、守護安寧。1930年代上海報紙《金剛鑽》中已有文字提到該畫中異獸，「或雲是獸即天狗星，或雲是獸名年，常欲食人，紫微星故鎖繫之。」

以上文字已顯示出，民間開始將異獸與「年」連結。隨著報刊流傳與細節補充，「年獸」逐步成為春節故事及傳說的一部分。

鞭炮,過年,新年,春節,廟會,進香,宗教,炮竹,爆竹（圖／VCG）

▲除夕夜有著放鞭炮驅趕年獸的傳說習俗。（圖／CFP）

針對「年」字本義，畢旭玲透露，甲骨文中的「年」形似禾苗，象徵農作物成熟與歲時更替，與凶獸無關。她指出，「守歲」習俗與古代歲星崇拜有關，歲星即木星，古人依其運行制定曆法，形成時間更新的認知和對豐收的期望。

自晉代起，除夕夜「長幼聚飲祝頌」被稱為「分歲」。《荊楚歲時記》記載，南朝時期人們於除夕祭拜歲星，並準備「宿歲飯」，至正月十二日棄置於路上，象徵去舊迎新。畢旭玲提到，「年夜飯」不僅象徵團圓，也承載對五穀豐登的期望。

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

