深夜開車閃狗衝進田中！24歲長髮妹嚴重驚嚇...內埔暖警送回家

▲內埔警替閃狗發生車禍的柯女解圍。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東萬巒鄉深夜驚傳自小客車衝入農田事故，24歲柯姓女子為閃避突竄流浪狗失控偏離車道，所幸人未受傷。內埔警分局員警迅速到場處理，不僅完成事故程序，更貼心護送驚魂未定的柯女返家，暖心舉動獲肯定。

內埔警分局萬巒分駐所警員林莉瑄、黃建民日前晚間11時許巡邏時，接獲通報指稱在屏東縣萬巒鄉永全路段發生交通事故，隨即趕赴現場處理。

警方到場後發現，一輛自小客車偏離道路衝入路旁農田。經查，年約24歲的柯姓女子當時駕車自萬巒鄉欲返回潮州鎮，行經該路段時，因閃避從路旁突然衝出的流浪狗，緊急轉向導致車輛失控駛入農田。所幸事故僅造成車輛受損，柯女本人並未受傷。

員警依規定完成交通事故現場測繪與相關處理程序，同時察覺柯女神情驚恐、情緒未定，先行安撫其不安情緒，確認身體狀況無礙後，協助聯繫拖吊業者前來排除事故車輛。

由於事發時間已近深夜，該路段地處偏僻，計程車不易聯絡，員警考量柯女獨自一人、驚魂未定，遂主動以巡邏車將她平安載送返家，讓她在寒夜中感受到警方溫暖與關懷。

內埔警分局長江世宏表示，肯定同仁除依法執行交通事故處理程序外，更展現高度同理心，主動為民眾設想，落實「為民服務」精神。警方也提醒，夜間行車視線較差，行經鄉間道路應減速慢行，隨時留意突發狀況；民眾若遇緊急事故或需要協助，可撥打110或就近向派出所求助，警方將立即到場提供必要協助。