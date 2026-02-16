歐巴馬親口認了「外星人真實存在」　但不在51區

▲ 美國前總統歐巴馬。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）在Podcast節目上表示，外星人確實存在，更開玩笑稱當年入主白宮的第一個問題就是「外星人在哪裡」。他指出，雖然他並未親眼見過外星生物，但天空中確實出現過科學難以解釋的移動軌跡。

歐巴馬：外星人真的存在

紐約郵報、福斯新聞報導，歐巴馬14日上YouTuber科恩（Brian Tyler Cohen）的節目，當被問及外星人是否真實存在時，他毫不避諱地回答，「他們是真的，但我還沒見過他們」。

事實上，這並非歐巴馬首度談論此話題。他過去在《柯登深夜秀》也曾透露，當年就任總統後的第一個問題就是「外星人在哪裡？」，並試圖查明是否有祕密實驗室在研究外星人，但當時得到的答案是「沒有」。

▲美軍無人機多年前拍攝到不明飛行物的影片流出 。（圖／翻攝自X）

51區沒有藏外星人

針對外界傳聞已久的內華達州空軍基地「51區」藏有外星人遺體或飛船，歐巴馬則予以駁斥。他直言，除非那是個連美國總統都能瞞過的巨大陰謀，否則外星人沒有被關在51區，也沒有什麼地下設施。

不過歐巴馬指出，確實有影像資料和紀錄顯示，「天空中有一些物體我們並不清楚究竟是什麼。我們無法解釋它們如何移動、飛行軌跡為何，它們沒有容易解釋的模式」。

多段神秘影像曝光

近年來，不明空中現象（UAP，過去俗稱UFO）引起包括聯邦政府在內的各方關注，國會於2023年通過《不明異常現象揭露法案》，國防部也成立「全領域異常解析辦公室」專責調查。

五角大廈曾在2021年公開三段海軍拍攝的未分類影片，畫面中可見詭異物體在空中高速移動，其中一個不明飛行物甚至逆風旋轉。

另外，根據調查記者與UFO研究者克納普（George Knapp）及科貝爾（Jeremy Corbell）所披露的影像，美軍死神（Reaper）無人機2012年8月23日在波斯灣上空拍攝到三個光點或球狀物組成三角形陣列，快速穿梭飛行；根據資料，熱成像雷達顯示這些物體沒有傳統推進系統該有的特徵，也完全偵測不到的熱能反應，且飛行軌跡出現急遽轉向。