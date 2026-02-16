除夕國道估7路段易塞　南下建議下午再出發

▲國道預估今有7路段易塞。（示意圖／ETtoday資料照）



生活中心／台北報導

今日為春節連續假期的除夕，高公局表示，目前全國路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為10.5百萬車公里，今日相關疏導措施包括單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局指出，預判今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段，建議南向用路人可於下午時段出發，節省寶貴時間。

高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統，另依氣象預報，本日開始天候轉為濕冷，雨天行車務必保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。

▲除夕疏運措施。（圖／高公局提供）



省道公路部分，公路局指出，預估今日易壅塞路段包含快速公路銜接國道路段：台65線銜接國道3號土城交流道南向路段、台64線銜接國道3號中和交流道東向路段；觀光風景區路段：台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台9線新店至烏來北向路段、台2線萬里至大武崙路段、台2線福隆東向路段等。

公路局建議用路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班，昨日西部國道客運共計行駛5,191班次，疏運85,126人；東部國道客運路線共計行駛1,569班次，疏運24,056人。

公路局已請客運業者於115春節期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假亦推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。

