機車翹牌新修罰鍰高達3萬6　警政署+公路局開會商議檢驗、取締標準



▲道交條例新修加重騎士翹牌罰則，圖為警方取締畫面。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

網傳警方取締機車翹牌亂象，甚至有網友抱怨衍生「原廠機車」遭舉發甚至扣牌情形，警政署表示，現行執法以號牌懸掛角度是否影響後方辨識作為主要判斷基準。經檢視相關舉發案例，遭認定違規者多集中於55度至60度區間。警政署說，經洽詢交通部公路局，台灣目前未就新車出廠時號牌懸掛角度訂定明確規範，但各車廠產品多為全球市場銷售車型，原廠設計原則上符合國際相關規範，若機車維持原廠設計未改裝，實務上通常不會遭警方舉發。不過警政署也坦言，仍不排除個案中因警員認定或蒐證差異，產生舉發爭議可能性。

修法後處罰強度明顯提高

警政署指出，道路交通管理處罰條例第12條規定，在2025年9月30日修正施行前，違反規定者處新台幣3600元以上、1萬800元以下罰鍰；翹牌違規行為，屬同條第1項第7款「號牌未依指定位置懸掛」，依裁罰基準表，一般裁處新台幣5400元。但新修法施行後罰則明顯變重、違規車輛須當場移置保管外，罰鍰區間也調整為新臺幣3600元以上、3萬6千元以下；且依同條第2項規定，未依指定位置懸掛號牌違規行為，原則上按最高額度裁處，使整體罰鍰金額明顯提高。





警政署指出，本次修法將該違規態樣納入適用路邊停車取締範圍， 警政署並公布歷年取締翹牌違規的全國舉發件數，2024年全台取締500件、2024年434件、2025年457件，顯示歷年全台警方取締件數平均，並未有加強取締、或者突然暴增現象，2025年9月30日新修法施行後，至同年12月31日止，舉發件數為98件。

公路局2月9日將開會研商統一執法標準

警政署表示，交通部公路局已訂於今年2月9日召開「研商機車牌照角度、檢驗及執法標準」會議，後續將持續配合相關法規檢討與制度精進，以利執法標準一致，並兼顧交通秩序與民眾權益。

獨／聖石公關長邀刑事局高層餐敘 檢警提前發動拘搜驚險破局



獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資 海削千萬被捕



獨／狼父警性侵女兒348次陳屍家中 另涉性騷女警遭吃案迄無真相