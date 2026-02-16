　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

機車翹牌新修罰鍰高達3萬6　警政署+公路局開會商議檢驗、取締標準

▲道交條例新修加重騎士翹牌罰則，圖為警方取締畫面。（圖／記者張君豪翻攝）
▲道交條例新修加重騎士翹牌罰則，圖為警方取締畫面。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

網傳警方取締機車翹牌亂象，甚至有網友抱怨衍生「原廠機車」遭舉發甚至扣牌情形，警政署表示，現行執法以號牌懸掛角度是否影響後方辨識作為主要判斷基準。經檢視相關舉發案例，遭認定違規者多集中於55度至60度區間。警政署說，經洽詢交通部公路局，台灣目前未就新車出廠時號牌懸掛角度訂定明確規範，但各車廠產品多為全球市場銷售車型，原廠設計原則上符合國際相關規範，若機車維持原廠設計未改裝，實務上通常不會遭警方舉發。不過警政署也坦言，仍不排除個案中因警員認定或蒐證差異，產生舉發爭議可能性。

修法後處罰強度明顯提高
警政署指出，道路交通管理處罰條例第12條規定，在2025年9月30日修正施行前，違反規定者處新台幣3600元以上、1萬800元以下罰鍰；翹牌違規行為，屬同條第1項第7款「號牌未依指定位置懸掛」，依裁罰基準表，一般裁處新台幣5400元。但新修法施行後罰則明顯變重、違規車輛須當場移置保管外，罰鍰區間也調整為新臺幣3600元以上、3萬6千元以下；且依同條第2項規定，未依指定位置懸掛號牌違規行為，原則上按最高額度裁處，使整體罰鍰金額明顯提高。

▲道交條例新修加重騎士翹牌罰則，圖為警方取締畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署指出，本次修法將該違規態樣納入適用路邊停車取締範圍， 警政署並公布歷年取締翹牌違規的全國舉發件數，2024年全台取締500件、2024年434件、2025年457件，顯示歷年全台警方取締件數平均，並未有加強取締、或者突然暴增現象，2025年9月30日新修法施行後，至同年12月31日止，舉發件數為98件。

公路局2月9日將開會研商統一執法標準
警政署表示，交通部公路局已訂於今年2月9日召開「研商機車牌照角度、檢驗及執法標準」會議，後續將持續配合相關法規檢討與制度精進，以利執法標準一致，並兼顧交通秩序與民眾權益。

獨／聖石公關長邀刑事局高層餐敘　檢警提前發動拘搜驚險破局

獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資　海削千萬被捕

獨／狼父警性侵女兒348次陳屍家中 另涉性騷女警遭吃案迄無真相

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
207 1 4251 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／威力彩頭獎獎號出爐！
監理站通知「發6000元獎金」原因曝！　萬人驚
快訊／大樂透1.2億頭獎獎號出爐　中6碼直接躺平
82歲阿嬤慘被22歲女駕駛撞死
春節天氣全出爐！一路到初五　這時變天
為增肌打11針類固醇！正妹下體竟長出「小黃瓜」變陰陽人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／彰化製鞋廠除夕夜大火！火煙沖天灌救中

守護過年安全　台中補助工廠設消防水塔

機車翹牌新修罰鍰高達3萬6　警政署+公路局開會商議檢驗、取締標準

雨夜返鄉過年釀悲劇！22歲女駕駛撞死婦　再衝民宅破牆

跟騷法1／屏東女店員遭撞死換來《跟騷法》　全台等了6年才補洞

私下轉傳不等於散佈！少校分享「靠北長官」舊文　法院認證：免罰

西門町工程師遭無故「打爆眼鏡」　嫌逃一晚現身松山機場落網

「最勤學死囚」藏書超過2萬冊　陳文魁求再審遭駁回

壓力山大睡不著！ 她國外網購褪黑激素吃官司　下場超慘

林口婦誤信假投資遭騙50萬　警設局再約詐團面交逮女車手

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

旗袍女神李多慧

別管紅包了！陳其邁限量隱藏小卡曝光　一出手人氣直逼韓星

16歲少年「昌粉變昌黑」

正中午過馬路突昏倒！桃園女「口鼻狂流血」　3警衝出暖心救援

陪伴高雄人40多年！非洲象阿里離世　壽山動物園：去天堂快樂散步吧

快訊／彰化製鞋廠除夕夜大火！火煙沖天灌救中

守護過年安全　台中補助工廠設消防水塔

機車翹牌新修罰鍰高達3萬6　警政署+公路局開會商議檢驗、取締標準

雨夜返鄉過年釀悲劇！22歲女駕駛撞死婦　再衝民宅破牆

跟騷法1／屏東女店員遭撞死換來《跟騷法》　全台等了6年才補洞

私下轉傳不等於散佈！少校分享「靠北長官」舊文　法院認證：免罰

西門町工程師遭無故「打爆眼鏡」　嫌逃一晚現身松山機場落網

「最勤學死囚」藏書超過2萬冊　陳文魁求再審遭駁回

壓力山大睡不著！ 她國外網購褪黑激素吃官司　下場超慘

林口婦誤信假投資遭騙50萬　警設局再約詐團面交逮女車手

桃機T3北廊廳紅色塗裝有巧思　用顏色取代複雜指標

迎財神擴香點起！可持續使用的香氛燭杯、擴香瓶絕美又實用

宋家豪發聲澄清「近期未受訪」！日媒報導已修改文章

日本AV界6大超狂新人！　台灣女孩齋齋逐夢、800人斬神秘海歸正妹

快訊／威力彩頭獎獎號出爐！　吃完飯來對獎

快訊／彰化製鞋廠除夕夜大火！火煙沖天灌救中

守護過年安全　台中補助工廠設消防水塔

北韓「1500死傷」車站爆炸案！　新電影勾22年前慘痛回憶

監理站通知「發6000元獎金」原因曝！萬人驚：這紀錄超猛

幫小孩無腦存股18年　「只存不出」報酬率近160%

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」

社會熱門新聞

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

女學生闖紅燈挨罰500大哭！員警暖心遞面紙

「中山之狼」性侵孕婦　判死求再審遭駁

小琉球女潛水教練下水　失聯逾20天成乾屍

請假出國「隔天失業」　明星IP公司挨告

閃兵風波／「閃兵一班2」更大咖！陳柏霖、修杰楷5藝人

重案回顧／牆留血咒！逆子除夕夜潑油奪6命

前妻控張國煒不履行離婚協議

恐嚇燒死王定宇兒、賴清德　逮到人了

台北百億地主胞弟過世　4子女爭22億遺產

台南人妻以為老公在家！小年夜接警通知「夫燒成焦屍」心碎

史上最貴芭樂！彰化警民組「隘勇隊」24小時護綠金

女高中生疑與母吵爆走　持美工刀刺傷女顧客

更多熱門

相關新聞

取締機車族翹牌「量角度」引發爭議　

取締機車族翹牌「量角度」引發爭議　

因台南警方去年大動作取締機車「翹牌」違規，反對民眾不僅在臉書成立粉專諷刺抗議，並宣傳警方僅憑心證、以手機量測角度就開罰，甚至有網友質疑連「原廠機車」也遭扣牌與罰款。對此警政署說明，現行執法認定核心仍在於號牌是否已影響後方辨識，角度量測並非舉發成立的必要要件。至於原廠車輛是否會遭舉發，警政署表示，多數車廠出廠設計原則上符合國際規範，維持原廠設計通常不致遭取締，「有可能」因個案認定衍生爭議。

南部警取締翹牌車友議論　

南部警取締翹牌車友議論　

機車車牌「翹牌」怎認定違規？警政署給答案

機車車牌「翹牌」怎認定違規？警政署給答案

桃機明天運量估爆16.7萬人次天量　創史上新高

桃機明天運量估爆16.7萬人次天量　創史上新高

美規車來台更便宜　學者憂私有運具成長壓縮公共運輸

美規車來台更便宜　學者憂私有運具成長壓縮公共運輸

關鍵字：

機車翹牌號牌規定警政署交通部執法標準

讀者迴響

熱門新聞

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

二寶媽哺乳期偷吃小王　工程師尪崩潰

「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

還沒過完除夕就想烙跑！一票年輕人爆共鳴

歐巴馬：外星人真實存在　但不在51區

美容院除毛遭性侵！台中男崩潰：你還是吃掉我了…判決大逆轉

震撼彈！「最美空姐」林佩瑤無預警宣布離婚

獨／這群人木星認愛小10歲男演員！甜曝交往細節

咬牙買房or終生租屋？　上班族用15年體悟

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

從醫院到台鐵駕駛艙　博士生為「火車夢」放棄副院長職位

除夕6生肖旺翻！「刮刮樂財神方位、招財數字」曝光

鴻海男抽中1000萬　會計師試算「實拿金額」

汪小菲保母年薪130萬「曝大S、馬筱梅差異」！

初一走春吉時曝！專家點名「4生肖」必備紅

更多

最夯影音

更多
Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面