王毅批日本「殖民野心不死」！　日外務省發文反嗆

▲中國外長王毅。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

日本外務省15日晚間表示，針對中國外交部長王毅在德國「慕尼黑安全會議」（Munich Security Conference）上，就台灣有事議題對日發表的「不當言論」，日方已透過外交管道向中方提出嚴正抗議，同時在社群網站X上發文反擊。

王毅痛批日相答詢：軍國主義亡靈未散

根據《每日新聞》報導，王毅在會議中針對日本首相高市早苗有關「台灣有事」的相關答詢內容提出嚴厲批評。王毅主張，這項答詢內容清楚顯示日本對於侵略、殖民統治台灣的野心從未消失，更聲稱日本境內「軍國主義企圖復辟的亡靈至今依然存在」。

對此，日本外務大臣茂木敏充隨即在會議後的議程中進行反駁。日本外務省也同步向中方申述，強調「中方的主張完全違背事實，且缺乏根據」。

日方X平台反擊：強化防衛非針對特定國家

除了外交管道的正式抗議，日本外務省15日也分別以日語、英語在社群平台X發文回擊。外務省強調，日本強化防衛能力的舉措，是為了因應日益嚴峻的安全保障環境，絕對「不是以特定第三國為對象」。

日本外務省在文中更進一步點出，某些國家多年來持續進行不透明的軍事力量擴張，並不斷強化透過武力與威壓，試圖單方面改變現狀的行為。