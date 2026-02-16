諾貝爾和平獎搞黑箱？　淫魔富豪爆暗示川普：解決中國就換你拿

▲2000年川普、梅蘭妮亞、淫魔富商艾普斯坦與其前女友、名媛麥絲威爾。（圖／VCG）



記者張靖榕／綜合報導

最新公開的司法檔案顯示，已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生前不僅誇口與挪威諾貝爾委員會主席賈格蘭德（Thorbjørn Jagland）關係密切，還曾在與盟友的對話中暗示，美國總統川普若「解決中國問題」，隔年就能拿下諾貝爾和平獎，引發外界對其人脈與影響力的關注。

艾普斯坦與賈格蘭德關係密切

《美聯社》報導，現年75歲的賈格蘭德曾任挪威總理，並於2009年至2015年擔任挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）主席，同時出任歐洲理事會（Council of Europe）主席。美國司法部今年1月公布數百萬份與艾普斯坦相關文件，賈格蘭德的名字在其中出現數百次。儘管目前尚無直接證據顯示艾普斯坦曾實際遊說和平獎人選，但文件內容顯示，他多次向權貴炫耀賈格蘭德曾下榻其紐約與巴黎住所。

例如2012年，艾普斯坦致信前哈佛大學（Harvard University）校長薩默斯（Larry Summers）時提到，「諾貝爾和平獎主席待在我這裡，如果你有興趣的話。」2013年，他又在寫給英國企業家布蘭森（Richard Branson）的電郵中表示，賈格蘭德9月將住在他家，「如果你也在場，或許會覺得他有意思。」2014年，艾普斯坦在致信微軟（Microsoft）創辦人之一比爾蓋茲（Bill Gates）時提到賈格蘭德再度當選歐洲理事會主席；蓋茲回信問道，「我猜他在（諾貝爾）和平獎委員會的職位也還待決定？」

2015年，艾普斯坦寫信給曾任歐巴馬（Barack Obama）白宮法律顧問的魯姆勒（Kathy Ruemmler），稱「諾貝爾和平獎負責人要來拜訪，要一起嗎？」賈格蘭德擔任主席期間，委員會於2009年將和平獎頒給歐巴馬，2012年則頒給歐洲聯盟（European Union）。

「解決中國，明年就輪到你（川普）拿和平獎」

此外，2018年9月，艾普斯坦與川普盟友巴農（Steve Bannon）的簡訊對話中提及川普對和平獎的興趣。艾普斯坦寫道，「如果川普知道，你現在跟週一將決定諾貝爾和平獎的人稱兄道弟，他會瘋掉。」並補充說，「我告訴他，等我們解決中國後，明年該輪到你。」內容未進一步說明細節。

挪威警方經濟犯罪調查單位Økokrim表示，在檔案公開後啟動調查，賈格蘭德已被控加重貪汙罪。據悉，他是透過前挪威外交官羅德拉森（Terje Rød-Larsen）進入艾普斯坦社交圈；羅德拉森曾參與促成奧斯陸協議（Oslo Accords），目前他與妻子也在挪威面臨與艾普斯坦往來相關的貪腐指控。