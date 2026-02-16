米蘭冬奧「1萬枚保險套」3天用光！　官員笑曝原因：會盡快補貨

▲2026年米蘭科爾蒂納冬季奧運。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

義大利米蘭－柯蒂納（Milan Cortina）冬奧賽事熱烈進行中，但選手村內卻傳出另類的「缺貨」危機！主辦單位日前證實，原本準備給選手的1萬枚免費保險套竟被索取一空，目前已緊急承諾會進補貨源，確保供應無虞。

根據《布魯塞爾時報》報導，米蘭冬奧籌備委員會證實，由於選手村內的需求量遠超預期，導致保險套庫存暫時耗盡。義大利媒體《新聞報》也指出，位於柯蒂納丹佩佐（Cortina d’Ampezzo）的選手村，保險套早已發送完畢。

HOLY CRAP!



The Winter Olympics are reportedly facing a condom shortage after athletes went through 10,000 in just 3 days



About 2,900 athletes at the 2026 Winter Olympics are reportedly dealing with a condom shortage after the free supply in the Olympic Village in Cortina… pic.twitter.com/Irt7UI3IsQ — lisahsmithlhs (@lisahsmithlhs) February 14, 2026

國際奧委會（IOC）發言人亞當斯（Mark Adams）透露，本次冬奧共計有2800名運動員參加，官方原本只分配了1萬枚保險套。面對庫存見底，他語帶幽默地表示，「大家算一下（人均量）就知道，顯然選手村裡的西洋情人節正過得如火如荼。」

事實上，奧運發放免費保險套的傳統始於1988年。以去年的夏季奧運為例，官方共準備了約30萬枚，且保險套對運動員來說，一直是非常受歡迎的「伴手禮」紀念品。

針對此次短缺，籌備委員會強調，在22日賽事結束前，都會持續補足供應量，以滿足選手們的需求。