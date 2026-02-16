　
國際

米蘭冬奧「1萬枚保險套」3天用光！　官員笑曝原因：會盡快補貨

▲▼2026年米蘭科爾蒂納冬季奧運（Milano Cortina 2026）選手們。（圖／達志影像／美聯社）

▲2026年米蘭科爾蒂納冬季奧運。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

義大利米蘭－柯蒂納（Milan Cortina）冬奧賽事熱烈進行中，但選手村內卻傳出另類的「缺貨」危機！主辦單位日前證實，原本準備給選手的1萬枚免費保險套竟被索取一空，目前已緊急承諾會進補貨源，確保供應無虞。

根據《布魯塞爾時報》報導，米蘭冬奧籌備委員會證實，由於選手村內的需求量遠超預期，導致保險套庫存暫時耗盡。義大利媒體《新聞報》也指出，位於柯蒂納丹佩佐（Cortina d’Ampezzo）的選手村，保險套早已發送完畢。

國際奧委會（IOC）發言人亞當斯（Mark Adams）透露，本次冬奧共計有2800名運動員參加，官方原本只分配了1萬枚保險套。面對庫存見底，他語帶幽默地表示，「大家算一下（人均量）就知道，顯然選手村裡的西洋情人節正過得如火如荼。」

事實上，奧運發放免費保險套的傳統始於1988年。以去年的夏季奧運為例，官方共準備了約30萬枚，且保險套對運動員來說，一直是非常受歡迎的「伴手禮」紀念品。

針對此次短缺，籌備委員會強調，在22日賽事結束前，都會持續補足供應量，以滿足選手們的需求。

02/14 全台詐欺最新數據

207 1 4251 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

林佩瑤離婚深夜反擊酸民！吐婚後6年未生子原因
大轉折！放棄醫院副院長職位　他改當台鐵司機員
快訊／回應美參眾議員致函　韓國瑜：國防特別預算列最優先議案
歐巴馬親口認了「外星人真實存在」　但不在51區
房市慘淡「一票喊賠售？」　真實數據曝光！專家笑了
11大速食店過年營業時間懶人包　拿坡里、必勝客今下午3點打烊
八點檔男星告別計程車工作！　曝3年運將心聲：抱歉不會聊天

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

林欣蓉前兩趟居24名　17日拚決賽

林欣蓉前兩趟居24名　17日拚決賽

2026年米蘭－柯爾蒂納冬季奧運雪車女子單人賽15日深夜登場，中華代表團掌旗官、曾於2022年北京冬奧參加雪橇項目的林欣蓉，在轉戰雪車後首度站上冬奧舞台。經過前2趟滑行，林欣蓉以累計2分01秒91暫時在25名選手中排名第24。儘管首日表現不如預期，林欣蓉仍展現韌性，目標在臺灣時間17日凌晨的第3趟滑行中衝進前20名，力拚晉級第4趟決賽。

李宇翔改寫台灣花滑歷史！感動發聲

李宇翔改寫台灣花滑歷史！感動發聲

李宇翔完成冬奧花滑決賽首秀！

李宇翔完成冬奧花滑決賽首秀！

台灣越野滑雪18歲小將冬奧完賽

台灣越野滑雪18歲小將冬奧完賽

米蘭冬奧保險套選手村

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

