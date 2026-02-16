迎馬年！命理師警告：姓名有「文、哲」要小心：恐官司纏身

▲「富聖老師」提醒，馬年如果民眾姓名中有「文」、「哲」也要小心易有官司纏身。（翻攝自富陽軒八卦祖師廟臉書粉專）

圖文／鏡週刊

今（16）日是農曆除夕，再過1天就將迎接馬年到來，富陽軒八卦祖師廟住持「富聖老師」提醒馬年屬馬、鼠、牛、兔、雞的民眾犯太歲外，值年太歲為「文哲大將軍」，如果民眾姓名中有「文」「哲」也要小心易有官司纏身，提醒可以到廟裡安太歲、點盞光明燈等方式祈求整年平安。

富聖老師在臉書po文中，提到屬鼠為「沖太歲」年格，代表凡事容易勞心勞力，甚至可能面臨「白忙一場」的困境；屬牛要「修口德、避官非」，明年易有「意識分離」狀況，導致精神不集中；屬兔要「守分寸、防桃花」，雖然平時低調，但明年要特別注意人際界線；屬雞則是本命修行年，建議多出席人際互動的場合，培養興趣學習才藝 ，多接觸音樂。

至於屬馬的民眾，富聖老師強調馬年為本命修行年，應盡力自我提升，適合修課進修、考照升等、多穿亮色系衣服，盡量避免穿深色的衣服。另外，也得多注意身體健康，記得安太歲。

除了提醒屬馬、鼠、牛、兔、雞的民眾犯太歲外，根據《自由時報》報導，富聖老師還透露丙午馬年的值年太歲正是「文哲大將軍」，所以姓名中有「文」、「哲」的民眾，也要小心馬年易有官司纏身，提醒可以到廟裡安太歲、點盞光明燈等方式祈求整年平安。



